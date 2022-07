¿Magaly Medina quiere ampayar a Jazmín Pinedo? Conductora afirma que la persiguen autos

Jazmín Pinedo afirma que está siendo perseguida por autos | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

Al parecer, la acalorada pelea entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina no ha llegado a su fin. Aunque la popular ‘Chinita’ no respondió al último ataque de su rival, quien la puso en aprietos al recordarle su romance con Joselito Carrera, la presentadora de Más Espectáculos le mandó un par de indirectas este último viernes 1 de julio.

Todo empezó cuando la expareja de Gino Assereto empezó a comentar sobre los comentarios de bullying que recibe Luciana Fuster en redes sociales. Recalcó que las figuras públicas suelen ser blanco de críticas; sin embargo, no siempre se deben tolerar los malos comentarios, vengan de quien venga.

“Es parte de nuestro trabajo. Así como recibimos comentarios positivos, también recibimos comentarios negativos... algunos que no debemos permitir, por supuesto, y otros que se pueden pasar por alto. Hay que ponerse una pulserita roja siempre para la buena energía”, comentó la exchica reality.

Fue en ese momento que aseguró que ahora más que nunca está usando dicho accesorio porque está siendo “perseguida” por todas partes.

“Tengo 5 carros encima mío, de lunes a viernes, por eso hay que andar con sus cositas. Esta es mi agua para limpiar la mala energía. ¡La mala energía, chu chu! Ay, no vaya a ser que se aparezca, qué miedo. No me asusten”, resaltó.

Aunque no se refirió de manera directa a Magaly TV La Firme, Jazmín Pinedo habría dado a entender que un programa de espectáculos estaría tras sus pasos. Todo parece indicar que se trataría del espacio de ATV, pues Medina ha sido su principal detractora en estas últimas semanas.

¿POR QUÉ JAZMÍN PINEDO YA NO RESPONDIÓ A MAGALY MEDINA?

Sus dimes y diretes ya tenían acostumbrados a los televidentes. No obstante, la ‘Chinita’ no quiso contestar más a la periodista de ATV cuando esta presentó pruebas que evidenciarían que Pinedo sí se metió en una relación amorosa, algo que ella misma había negado en un pronunciamiento.

El programa Magaly TV La Firme se comunicó con la madre del hijo de Joselito, Tatiana Merel. Ella confirmó que aún mantenía un romance con el conductor cuando salió su ampay con la exchica reality. “Yo estaba con Joselito en ese momento cuando vi el ampay, yo estaba con Joselito”, expresó vía llamada telefónica.

Al día siguiente, la presentadora de América TV explicó que se comunicará con los involucrados para esclarecer las cosas. “Ya me estoy comunicando por interno y por privado con esta persona para aclararlo porque eso es lo que va a suceder. Yo no tengo nada más que decir, todo se ha dicho”, dijo. Sin embargo, no volvió a pronunciarse más al respecto, ni tampoco dijo si se llegó a comunicar con las partes involucradas.

¿POR QUÉ SE PELEÓ CON MAGALY MEDINA?

La disputa inició porque Magaly Medina se mostró en desacuerdo con la actitud de Jazmín Pinedo durante una entrevista realizada a Jefferson Farfán. En gran parte de la conversación, la ‘Chinita’ bromeó con el futbolista con más confianza de la normal. Por ello, la ‘Urraca’ la comparó con un regalo que tenía en el set.

“Cada vez que tenía un hombre al frente al que ella le tocaba entrevista, la mujer (Gisela Valcárcel) se derretía. Parecía que nunca había visto un hombre en su vida. No era entrevista, porque no sacaba nada. Es lo que le pasa, como un síndrome de abstinencia, a Jazmín Pinedo. Tanto tiempo con Gino Assereto, estaba aburrida”, comentó en su programa de espectáculos.

Para comprobar su teoría, la ‘Urraca’ pasó las imágenes en donde la popular ‘Chinita’ era cargada por el ‘10 de la calle’ en su propio departamento. Además, recordó que Jazmín solo se dedicó a contarle a Farfán sobre sus desgracias amorosas e intentar sacarle información sobre su situación sentimental a modo de “cita improvisada”.

