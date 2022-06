Jazmín Pinedo persiste en su versión y asegura que buscará a Joselito Carrera para aclarar ampay

Jazmín Pinedo aseguró que buscará a la persona involucrada en el ampay. (Foto: Composición)

La conductora Jazmín Pinedo se refirió al ampay que protagonizó hace muchos años con Joselito Carrera. Según la presentadora, en ese entonces, el animador estaba separado de su pareja, sin embargo, Magaly Medina señaló que no es cierto. Incluso, este lunes 20 de junio, difundió una entrevista a Tatiana Merel donde confirma que sí seguía en una relación con el actor cuando salió a la luz el ampay.

“Sí, sí estaba con Joselito en ese momento cuando vi el ampay. Yo estaba con Joselito, claro”, aclaró mediante una llamada telefónica con un reportero del programa Magaly TV La Firme. Cuando le preguntaron cómo había reaccionado o qué había pasado entre ellos tras la difusión de las imágenes, Merel prefirió guardar silencio. “Son cosas íntimas que en ese momento salieron, ¿no? Pero, nada más”, sentenció.

Tras exponer esta prueba, Magaly Medina indicó que si bien es cierto, Joselito y Tatiana Merel no estaban casados, convivían y tienen un hijo en común.

RESPONDE TRAS DECLARACIONES DE TATIANA MEREL

Ante ello, Jazmín Pinedo decidió hablar al respecto este martes 21 de junio a través de su programa +Espectáculos. La conductora persistió en su versión e indicó que se está comunicando con la persona involucrada para aclarar el tema. Aunque no dio nombres y apellidos, se supone que se refiere a Joselito Carrera, pues los únicos involucrados en el ampay fueron ella y el conductor de TV.

“Respecto al otro tema, yo ya me estoy comunicando por interno y en privado, con esta persona involucrada para aclarar, porque eso es lo que va a suceder. No tengo más que decir, ya todo se ha dicho ”, remarcó bastante seria.

Asimismo, se dirigió a Magaly Medina y aclaró que ningún canal está detrás de ella como lo indicó en su espacio nocturno. Como se recuerda, la periodista acusó a América TV de “ataque sistemático”.

“Lo único que quiero decir es que no le mienta a la gente, no mienta más, no sea mentirosa, ningún canal se está yendo en contra de usted, soy yo que tengo la libertad de expresarme. Y lo dije la primera vez que le respondí: le respondí para defenderme. Yo he venido aquí a pedir permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme, no es un canal contra usted, no mienta. Si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad. No se trata de un canal, no mienta, se trata de una sola persona, enfrentándose a usted, no para destruirla, para exigirle respeto, para defenderme. Es lo único que quiero aclarar, no hay nada más que decir”, indicó.

La joven agregó que solo exige respeto a su persona. “Insisto, esta persona persona que está parada aquí exige respeto. Yo no la he atacado, yo no la quiero destruir, no es esa mi intención si es eso lo que usted siente, le he dado un poco de ese jarabe, de esa medicina que usted da a diario todas las noches, respete para que la respeten, es así de sencillo” , remarcó.

