JB en ATV: así fue la divertida parodia de la ‘pelea del siglo’ entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo

Durante varios días Magaly Medina y Jazmín Pinedo se vieron envueltas en un fuerte enfrentamiento, esto a raíz de las duras críticas que tuvo la polémica periodista contra la entrevista que le realizó la ‘Chinita’ a Jefferson Farfán.

Como era de esperarse, esta mediática pelea llamó la atención de Jorge Benavides, quien no dudó en realizar una divertida parodia de todas las cosas que se dijeron ambos personajes de televisión.

La noche de este sábado 25 de junio fue estrenado este sketch que ha ocasionado que los fans de JB en ATV se rían muchos, pues en las imágenes se puede ver a la popular ‘Mascaly’ enfrentándose al personaje de Jazmín Pinedo, el cual fue interpretado por Dayanita.

Ambas se encuentran en un cuadrilátero de box y no dudan en ponerse los guantes de este deporte para empezar a pelear; sin embargo, la pelea no fue física, pues no hubo contacto en ningún momento, todo fue de palabras.

Para este sketch, Jorge Benavides recopiló varias de las declaraciones que tuvieron durante la semana Magaly Medina y la conductora de Más Espectáculos. Como se recuerda, ellas se tildaron de: regalo, racista, machista, entre otras palabras.

Carlos Vílchez fue el árbitro de este encuentro en el set de JB en ATV, él era el encargado de separarlas cada vez que parecían que se iban a ir a las manos, así como de revisar que no se queden desmayadas cada vez que daban un duro golpe con sus palabras.

Finalmente este encuentro tuvo que tener una ganadora y fue nada menos que ‘Mascaly’. Ella le recordó a Jazmín Pinedo su ampay con Joselito Carrera y esto finalmente provocó que la popular ‘Chinita’ ya no le responda más a la ‘Urraca’, tal y como sucedió en la vida real.

Recordemos que desde que Magaly Medina le dijo que se metió con un hombre casado y luego sacó un audio en el que la entonces pareja del conductor de televisión confirmó este hecho, la exconductora de Esto es Guerra decidió no hablar más sobre el tema.

JAZMÍN PINEDO Y SU INDIRECTA A MAGALY MEDINA

Jazmín Pinedo celebró el alto rating de las producciones de América en el horario estelar, como el regreso de Al Fondo Hay Sitio, Luz de Luna y Esto es Guerra, en medio de este enfrentamiento con la periodista Magaly Medina.

“ Somos líderes indiscutibles, no se dejen engañar ”, manifestó. Cabe precisar que la ‘Urraca’ había dicho que era líder en su horario (de 9:45 a 11:00 p.m.); sin embargo la popular ‘chinita’ aseguró que los producciones de América en el horario estelar eran las líderes.

“Tenemos una parrilla muy interesante, Esto es guerra, Luz de Luna, que el día de ayer la rompió. Líderes indiscutibles, no se dejen engañar”, manifestó.

