Jazmín Pinedo condena insultos de pasajeros a Jossmery Toledo: “Era un avión lleno de animales”

Jazmín Pinedo respaldó a Jossmery Toledo por incidente en avión. (Foto: Composición Infobae)

La conductora de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo, salió en defensa de Jossmery Toledo, modelo que fue retirada de un avión por no cumplir con las medidas de seguridad de la aerolínea. La popular ‘Chinita’ se mostró en desacuerdo con el accionar de los demás pasajeros, quienes insultaron a la chica reality para que se vaya y no retrase más el vuelo que se dirigía de Chiclayo a Lima.

Tras ver una nota de las declaraciones de la competidora de Esto es Guerra, quien está evaluando abandonar la televisión por el incidente ocurrido, la expareja de Gino Assereto mostró empatía por Jossmery Toledo. Indicó que si bien es cierto que ella pudo haber cometido un error, solo la aerolínea tenía derecho de reclamarle.

“Es importante decir en este punto que las normas están hechas para cumplirse. Si ella cometió un error, lo tiene que solucionar junto a la aerolínea. Solo se tiene que solucionar entre la aerolínea (LATAM Airlines) y la persona involucrada”, sostuvo.

Jazmín Pinedo agregó que fue innecesario que los pasajeros le gritaran barbaridades a la modelo, pues nadie tiene derecho de insultar a otra persona por el hecho de ser una figura pública. Inclusive, los comparó con “animales” por no comportarse debidamente.

“Ningún tipo de agresividad es normal. Dejemos de normalizar atacar a la gente en mancha, todos detrás de sus celulares. Fue un cargamontón innecesario. Lo que hemos visto como una especie de avión lleno de animales, insultándose entre ellos. Totalmente en desacuerdo”, sentenció antes de despedirse.

¿POR QUÉ BAJARON A JOSSMERY TOLEDO DEL AVIÓN?

La exsuboficial de tercera de la PNP fue protagonista de un video de Instarándula, donde se le ve siendo retirada de un avión, luego que los pasajeros del mismo la agredieron verbalmente. Aunque en el clip no se especifica por qué la bajaron, Jossmery se pronunció luego en redes sociales para explicar lo sucedido.

A través de sus historias de Instagram, manifestó lo siguiente: “Aparte que nos han retrasado como 5 horas, porque mi vuelo salía a mediodía, me han bajado del vuelo porque tenía un saco en mis piernas. Viene el aeromozo y me dice que me ponga el saco. Yo le explico que está en mis piernas y me lo pongo cuando despegue. Como me dice que no, que me la ponga, yo me la sobrepongo en la espalda”.

Tras ello, el trabajador habría ido hacia el tripulante principal a hacer la queja. En ese momento, un equipo conjunto llegó a pedirle que se retirara. Ante la negativa de la exchica reality, los pasajeros del vuelo presionaron a Jossmery para que se bajara del avión.

Por su parte, LATAM Airlines señaló en un comunicado que retiraron a Jossmery porque no cumplió con las normas de seguridad establecidas por la aerolínea, la cual especifica que las personas sentadas en la salida de emergencias deben dejar el paso libre durante todo el vuelo.

“Tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279, que operaba en la ruta Chiclayo – Lima, a la pasajera Jossmery Toledo quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, indica el documento, donde se resalta: “Nos esforzamos vuelos seguros”.

