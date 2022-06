Tula Rodríguez niega que su hija esté enferma y se molesta por noticias falsas en su contra

Tula Rodríguez aclara rumores sobre la salud de su hija. (Foto: Composición)

Tula Rodríguez volvió a ser víctima de una noticia falsa, esta vez en redes sociales comenzó a circular una nota en la que indicaba que su hija Valentina se encontraba mal de salud y que por esa razón iba a ser operada. Rápidamente, la conductora de En Boca de Todos se mostró incómoda y salió a desmentir.

Según indicó, existen páginas que se encargan de promocionar falsas noticias para afectar a diversos personajes públicos. Lamentablemente, hay gente que cree que es cierto sin verificar la información.

Por ello, decidió usar su cuenta de Instagram para pronunciarse al respecto y negó rotundamente que su única hija esté enferma. Incluso, la mostró en cámaras para confirmar lo que decía.

PUEDES LEER: Tula Rodríguez sobre el caso de Flor Polo y Néstor Villanueva: “Si él es culpable, es un peligro para la sociedad”

“Hay una noticia falsa, que está circulando por Internet, de que mi princesita está internada, está mal de salud y que la voy a operar. ¡Falso!”, señaló bastante indignada ante esta situación.

Por otro lado, aseguró que hay mucha gente que busca hacerle daño a otros e incluso se inventan enfermedades y hasta muertes de personas famosas. “Es una prueba de cómo la gente mala le encanta dañar o jugarse con la salud de mi hija o de cualquiera porque en esta página han enfermado, matado a mucha gente, incluso han puesto situaciones falsas de muchas personas”, agregó.

Tula Rodríguez niega que su hija esté enferma tras 'fakenews'. (Video: Instagram)

Además de asegurar que su hija está bien de salud, confesó estar cansada de este tipo de ‘fake news’ en contra de los artistas. “Tengo a mi hija sana, gracias a Dios. ¡Harta estoy de gente tan mala y negativa que lo único que hace es desinformar y dañar!” , sentenció.

Pese a este mal momento que vivió, se tomó un tiempo para agradecer a todas aquellas personas que, creyendo que esta información era verdad, le desearon lo mejor a su hija y esperaban una pronta recuperación.

“Y para cerrar este tema de la salud de mi hija, yo no sé quién maneja esta página. Estoy segura de que ponen nombre para poder jalar más seguidores, no tengo la menor idea de quién sea. A la gente que manda sus bendiciones creyendo que mi hija está mal, de verdad le agradezco y qué pena que se puedan jugar con los sentimientos de las personas”, finalizó la conductora de televisión.

TULA DEFIENDE A JOSSMERY DE ATAQUES PÚBLICOS

Luego de Jossmery Toledo fuera víctima de ataques por parte de los pasajeros de su vuelo de Chiclayo a Lima, Tula Rodríguez se refirió al tema y lamentó que la gente haya reaccionado con ataques. Frente a ello, aseguró que es importante mantener el respeto.

“Jossmery Toledo recibió insultos, faltas de respeto e incluso le decían descerebrada. Palabras que no se lo merece nadie y ningún pasajero, sea artista, abogado, no importa la profesión. Nadie tiene derecho a descargar su ira con otro ser humano”, señaló en un principio.

Tula Rodríguez furiosa por los insultos a Jossmery Toledo. (Foto: Captura / Instagram)

Seguido, aseguró que no tiene por qué estigmatizarse a las personas que aparecen en televisión. Además, que no hay razón para insultar a alguien. “Que alguien le diga a una persona ‘descerebrada’ o ‘piensa que hay niños’, justamente por los niños que nosotros como adultos no podemos insultar a otra persona. No se le puede estigmatizar a nadie por el hecho de que trabaje en un programa de televisión o en un reality. No podemos permitir que nadie insulte a nadie. Se supone que queremos respeto y cambios”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO