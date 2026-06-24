Armadora argentina retorna a la Liga Peruana de Vóley y revela por qué dejó Europa: “Le dije a mi mánager que quería volver”

La armadora argentina confesó que tenía muchas ganas de volver a jugar en el Perú. (Video: Dosis de Voleibol)

La Liga Peruana de Vóley continúa sumando nombres importantes para la temporada 2026/27. Una de las jugadoras que volverá a competir en el país es la armadora argentina Greta Martinelli, quien decidió poner fin a su etapa en Europa para iniciar un nuevo desafío en Perú, luego de una experiencia que le dejó un grato recuerdo durante su paso por Deportivo Soan.

Tras disputar la temporada 2025/26 con el VK Královo Pole de República Checa, la voleibolista optó por sumarse a las filas del Rebaza Acosta y regresar a una competición que siguió de cerca incluso mientras se encontraba en el extranjero. Su vínculo con el voleibol peruano nunca se rompió y, cuando llegó el momento de evaluar opciones para su futuro, el regreso apareció como una de sus prioridades.

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En una reciente entrevista con el medio ‘Dosis de Voleibol’, Greta Martinelli explicó que continuó atenta al desarrollo de la Liga Peruana luego de su salida de Soan, pese a las dificultades horarias que implicaba seguir los partidos desde Europa.

“Yo igual seguí bastante la liga peruana. Se me complicaba un poco por el tema de horarios porque en Europa son siete horas más que Perú. Pero yo tengo también amigas que estuvieron el año pasado argentinas y hablábamos, como que siempre estás presente, y yo trataba de ver lo que podía, o los cortos de TikTok... Y siempre me gustó”, comentó.

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La armadora argentina, Greta Martinelli, decidió poner fin a su etapa en Europa para iniciar un nuevo desafío en Perú. Crédito: Instagram

El deseo de volver al Perú

La armadora argentina ya había dejado una buena impresión durante la temporada 2024/25, cuando defendió la camiseta de Deportivo Soan. En aquella campaña fue titular indiscutible y contribuyó a que el conjunto de Puente Piedra alcanzara el top 5 de la Liga Peruana de Vóley, consolidándose como una de las extranjeras más destacadas del campeonato.

Precisamente esa experiencia fue determinante para que considerara un regreso una vez finalizada su aventura europea. “La verdad que yo la pasé muy bien cuando fui a Perú y cuando hablé con mi mánager le dije: ‘Bueno, me gustaría ver si hay alguna posibilidad de volver a Perú’, entre otras opciones. Justo salió la oportunidad y dije que lo podemos ver, lo podemos pensar y ahí salió”, señaló.

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Greta Martinelli reconoció que nunca perdió el interés por regresar al país y que, incluso, le hubiera gustado prolongar su primera etapa en el campeonato peruano.

“A mí me regustó Perú, yo me hubiera querido quedar. Pero después salieron otras cosas, otros objetivos más personales. Cuando llega el fin de temporada y empezás a ver clubes y demás, ahí hablé con mi mánager para decirle que me gustaría volver. Me gustó mucho la dinámica, la liga es competitiva, la gente me trató muy bien”, agregó.

La armadora argentina contó cómo se concretó su llegada a Rebaza Acosta para la temporada 2026/27. (Video: Dosis de Voleibol)

El proyecto que terminó de convencerla

La exseleccionada argentina reveló además que el interés por ficharla existía desde hace algún tiempo. Incluso, recordó que ya había sostenido conversaciones con dirigentes de Rebaza Acosta cuando aún defendía los colores de Soan, aunque en aquel momento las negociaciones no prosperaron.

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Esta vez, sin embargo, el panorama fue diferente. El proyecto deportivo presentado por el club terminó inclinando la balanza a favor de su regreso al Perú. “Antes de terminar en Soan la otra vez, hablamos un poco con el directivo de Rebaza, pero quedó en la nada”, dijo.

“Ahora, él volvió a hablar nuevamente con mi mánager, a mí también me habla el entrenador de lo que iba a hacer y demás. Hablamos del proyecto, que yo quería saber más que nada eso. Y bueno, me convenció de todos lados, además que al mismo tiempo yo tenía ganas de volver a Perú, así que acordamos y acá estoy”, sentenció.

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Greta Martinelli jugó en Deportivo Soan la temporada 2024/25. Crédito: Instagram

Una carrera con experiencia internacional

Antes de su primera incursión en la Liga Peruana, Martinelli ya había construido una trayectoria importante en el extranjero. La armadora argentina jugó en el Sporting Club de Portugal y en el Melilla de España, experiencias que posteriormente la llevaron a competir en República Checa con el VK Královo Pole.

Ahora, tras su paso por Europa, la voleibolista inicia una nueva etapa en el voleibol peruano con la intención de aportar toda esa experiencia internacional y convertirse en una de las protagonistas de la próxima temporada.