Roberto Mosquera señaló qué le falta a Sporting Cristal para pedir fichajes: “Si no tenemos una idea de juego y traemos a Pelé, esto no funciona”

El técnico peruano habló de los fichajes del cuadro 'celeste' para la segunda mitad de la temporada. (Video: Raúl Chávez)

La presión sobre Sporting Cristal se ha incrementado tras un Torneo Apertura decepcionante, que dejó al club cerca de la zona de descenso. Ahora, la obligación de revertir el rumbo y conquistar el Clausura es el principal objetivo en La Florida. Hasta el momento, el único refuerzo confirmado ha sido Hernán Barcos, y entre los hinchas crece la inquietud por la falta de nuevas incorporaciones, especialmente después de las recientes declaraciones del técnico Roberto Mosquera sobre el tiempo que necesita para analizar el plantel antes de pedir refuerzos.

El DT fue claro al explicar ante la prensa que no prioriza la inmediatez en la llegada de refuerzos. “Acá se creó algunas expectativas con respecto a eso, pero yo he hablado con la directiva y ellos saben que yo tomo decisiones a partir de construir una idea de juego, porque soy entrenador y tengo otra forma de pensar”. Para él, el análisis detallado del plantel debe anteceder cualquier movimiento en el mercado. “Estoy evaluando y lo voy a evaluar al equipo jugando”, sostuvo.

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Mosquera remarcó que no considera responsable solicitar jugadores sin antes conocer en profundidad el funcionamiento del grupo: “Sería un irresponsable, nunca he actuado así”. El entrenador insistió en que su objetivo es identificar debilidades en el campo a partir del rendimiento real del equipo antes de solicitar incorporaciones específicas. “Mi idea es esta: jugar con un equipo y ahí me voy a dar cuenta qué lugares tenemos más débiles para buscar un jugador sobre algo que está armado”, explicó el técnico.

Roberto Mosquera señaló qué le falta a Sporting Cristal para pedir fichajes. - créditos: Sporting Cristal

“Yo sé que toda la gente quiere que suene un nombre, pero si acá no construimos una forma de juego y traemos a Pelé, esto no va a funcionar”, advirtió Mosquera. Subrayó que su método se basa en consolidar una estructura de juego colectiva y, solo entonces, decidir qué piezas puede necesitar el plantel. “Voy a buscar directamente a lo que necesitamos cuando yo lo crea conveniente y conozca el equipo, que tampoco va a demorar tanto”, aseguró.

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Este enfoque busca diferenciarse de otras instituciones, donde la contratación de futbolistas suele anteceder al armado del plantel. “En otros equipos primero contratan a los jugadores y después ven. Yo primero miro lo que tengo bien, que me parece lógico”, precisó Mosquera.

Análisis de los refuerzos de Sporting Cristal de cara a la segunda mitad del 2026. YouTube

Roberto Mosquera sobre el nivel de los jóvenes de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026

El rendimiento de los juveniles en la Copa de la Liga 2026 ha sido uno de los puntos destacados en el discurso de Roberto Mosquera, quien valoró la actitud y el carácter de los más jóvenes en circunstancias adversas: “Para mí ha sido muy grato ver el último partido a 40° con un equipo que tiene nueve jugadores que han jugado en Primera, que no ha sido fácil, y me demostraron que no solo jugamos bien como queremos, sino que tuvimos carácter cuando la cosa no funcionó”.

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El entrenador explicó que este certamen ha servido para otorgar oportunidades a los futbolistas de menor experiencia, quienes representan el futuro de Sporting Cristal. “Se les ha dado esta oportunidad porque quiero verlos también, porque son el futuro de Sporting Cristal”, afirmó Mosquera. La competencia ha sido utilizada como laboratorio para evaluar a los canteranos en situaciones reales de juego.

En las dos semanas recientes, el cuerpo técnico se enfocó en recuperar a los lesionados y en mejorar la condición física del plantel. Mosquera detalló que el preparador físico Sebastián Salvatore no viajó al primer partido tras las evaluaciones físicas: “Había un volumen bajo de oxígeno y hemos buscado primero comenzar a trabajar con los más grandes y darle oportunidad para conocer a los menores”. El análisis del rendimiento físico y futbolístico es, para el técnico, un proceso fundamental antes de tomar definiciones sobre posibles roles en el equipo principal.

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El entrenador insiste en que los jóvenes necesitan oportunidades reales para mostrar su potencial. “Mi sentido es que necesitan oportunidades los más chicos para que cuando les toque jugar, yo sepa qué decirles, en qué puesto y función le puedo dar a uno o a otro”, concluyó.