Informe revela retroceso en la visibilidad LGBTIQ+ en Perú y América Latina: el fenómeno del Rainbow Ghosting

FILE PHOTO: A participant raises a rainbow flag attached to a fan during the Santiago Parade 2025, an event supporting LGBTQ+ rights, in Santiago, Chile, November 8, 2025. REUTERS/Pablo Sanhueza/File Photo

Un nuevo estudio advierte sobre el fenómeno del Rainbow Ghosting, que implica un descenso sostenido en la conversación pública y mediática sobre diversidad y derechos LGBTIQ+ en países como Perú. Esta tendencia, documentada entre 2021 y 2026, expone una disminución constante de la cobertura informativa y un aumento de hostilidad en entornos digitales, afectando la representación y la percepción social del colectivo.

Según el informe elaborado por Llorente y Cuenca, la cobertura mediática sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Perú y otros países latinoamericanos cayó un 2,5 % por trimestre desde 2021, acelerando la contracción hasta cerca de un 10 % trimestral en los últimos tres años. En 2023 se publicaban dos veces más noticias sobre DEI que en 2025 y hasta seis veces más que en el último periodo analizado. Esta reducción no implica mayor visibilidad durante el Mes del Orgullo, sino que junio concentra una proporción creciente de una conversación anual cada vez más limitada.

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El estudio también muestra que el interés cultural ha disminuido. Google Trends registró menos de la mitad de búsquedas asociadas a diversidad y comunidad LGBTIQ+ en junio de 2025 frente a tres años antes. Este descenso en la curiosidad y en la demanda de información coincide con una tendencia de censura algorítmica, que restringe la visibilidad de términos y hashtags fundamentales para el colectivo.

Ipsos: 8 de cada 10 peruanos exige respeto a personas LGBTIQ+ en política. Foto: Más igualdad

En el caso de Perú, la situación refleja los patrones de la región: existen marcos legales con ciertos avances, pero persiste la exposición a violencia y discriminación, lo que condiciona el acceso a derechos y la posibilidad de vivir sin ocultar la identidad.

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Hostilidad digital y representación limitada en la inteligencia artificial

El análisis de la conversación social abarcó más de 200 millones de mensajes en plataformas como X desde 2018, detectando más de 4,6 millones de mensajes de carácter violento. El procesamiento de lenguaje natural evidenció 17 territorios de hostilidad discursiva, destacando la patologización y la deshumanización del colectivo.

La inteligencia artificial amplifica estos sesgos. El informe documenta que siete de cada diez respuestas dirigidas a perfiles LGBTIQ+ contienen referencias a respeto, miedo y gestión del rechazo, mientras las dirigidas a perfiles cishetero se centran un 140 % más en autonomía, trabajo y desarrollo personal. En imágenes generadas por IA, el 97 % de los perfiles resultan caucásicos, imponiendo una visión occidentalizada y excluyente.

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Un grupo de mujeres lesbianas diversas camina de la mano bajo la luz de un farol, rodeadas por sombras masculinas amenazantes y grafitis que denuncian odio, invisibilidad y violencia en el entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología también se usa para fabricar deepfakes y manipular imágenes de figuras públicas, incrementando la difamación y la ridiculización de la diversidad sexual y de género. Este fenómeno, conocido como Rainbow Ghosting, no solo reduce la visibilidad, sino que limita la representación a marcos de vulnerabilidad y conflicto.

Impacto en la vida cotidiana y desafíos para el futuro

La pertenencia real depende de algo más que el reconocimiento legal. En Perú y otros países latinoamericanos, la brecha entre la igualdad formal y la experiencia diaria se mantiene amplia. El 73 % de los asesinatos documentados de personas trans en el mundo ocurre en América Latina; la esperanza de vida para una persona trans en la región es de apenas 35 años.

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La presión también afecta a las nuevas generaciones. El 90 % de los jóvenes LGBTIQ+ afirma que las leyes y debates recientes sobre sus derechos les han provocado estrés o ansiedad, según datos recogidos en el informe.

A reveller takes part in the LGBTQ+ rights annual Pride parade, in Sao Paulo, Brazil, June 7, 2026. REUTERS/Jean Carniel

La cobertura informativa y las señales públicas de inclusión ayudan a construir el clima social en el que los derechos pueden sostenerse. Cuando estas señales se debilitan, la exposición a la violencia y la exclusión aumenta, y la capacidad de imaginar un futuro sin miedo se reduce. El informe insiste en la importancia de mantener un compromiso continuado desde instituciones, empresas y medios para no dejar la conversación en pausa tras el Mes del Orgullo.

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El rol de las marcas, instituciones y la coherencia en el compromiso

El estudio subraya que la respuesta institucional y corporativa se ha vuelto más intermitente y cauta. Empresas y organizaciones que antes competían por liderar la conversación sobre diversidad revisan ahora sus políticas y reducen la exposición pública de sus compromisos.

Mantener la coherencia se vuelve clave. La confianza social depende de que las acciones, políticas y experiencias sean consistentes y reconocibles a lo largo del tiempo. Según el análisis de Orgullo en ‘visto’, “no basta con reconocer una identidad si solo se representa desde el conflicto”. La representación debe reflejar la amplitud de la vida cotidiana, el trabajo, el deseo, el liderazgo y la capacidad de transformación de las personas LGBTIQ+.

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Diversidad LGBT+ en México. Foto: (iStock)

El informe concluye que la visibilidad, por sí sola, no garantiza un futuro pleno. Las marcas, medios y referentes públicos tienen la capacidad de ampliar el horizonte y evitar que la inteligencia artificial consolide los actuales marcos de exclusión. La pertenencia comienza cuando nadie necesita justificar su presencia para poder proyectar su vida más allá del presente.