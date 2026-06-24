María Pía Copello niega haber contratado a exintegrantes de Zaca TV: “Por vistas hablan lo que sea”

María Pía Copello aclara rumores y la controversia alrededor de la supuesta contratación de exintegrantes de Zaca TV a su canal de streaming QTV. La presentadora aborda la difusión de información y las especulaciones por la audiencia. | YouTube / QTV

María Pía Copello negó de forma categórica los rumores sobre la supuesta contratación de las exintegrantes de Zaca TV y rechazó que exista algún tipo de pago o acuerdo laboral con ellas tras su salida del streaming de Giacomo Benavides. Las declaraciones de la conductora surgen luego de que Christian Bayro, reportero de Roro Network, difundiera que Copello habría contratado a Ñengo, Salandela y Miranda Capurro, y que las jóvenes recibirían un salario incluso antes de que el programa saliera al aire.

Bayro afirmó en su espacio digital que las tres jóvenes aparecerían en el canal de Copello a partir de agosto, luego del proceso electoral. Según el reportero, “me cuentan que estas chicas van a salir recién después de 28 de julio, o sea, en agosto, después que pase el tema electoral”. En ese contexto, sostuvo que desde enero, tras la disolución de Zaca TV, Copello les habría pagado un sueldo para mantenerlas bajo contrato y evitar que participaran en otros proyectos hasta después de las elecciones.

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“El chisme es que desde enero que se desarmó ese programa, hasta agosto que aparecerían estas chicas en su nuevo programa en el canal de María Pía, María Pía les ha estado pagando el sueldo”, insistió Bayro.

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El relato difundido por Roro Network también sugería que el supuesto acuerdo tenía como objetivo que las exintegrantes no hicieran apariciones públicas hasta el estreno del nuevo programa. “Que las han estado manteniendo a las tres… su sueldo por contrato. Más de la mitad del año para que no salgan y recién aparezcan después de las elecciones”, señaló Bayro en su transmisión, generando interrogantes entre la audiencia y los seguidores de ambos proyectos.

Copello responde y aclara su postura

Ante la repercusión de estas versiones, María Pía Copello decidió responder en su propio streaming, donde relató su versión de los hechos y desmintió cualquier vínculo económico con las jóvenes. La conductora reconoció que su equipo cometió errores tras el anuncio de la salida de las exZaca TV, especialmente por una broma que no fue bien recibida por la comunidad.

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“Cometimos errores y uno de esos errores fue cuando ocurrió todo esto de Zaca TV y las chicas anuncian que no iban a estar. Quisimos hacer una broma, pero se salió de las manos porque la comunidad estaba dolida. Pedimos disculpas, no debimos hacerlo porque creo que herimos susceptibilidades”, afirmó Copello.

María Pía Copello habla en un estudio de televisión sobre su negativa a contratar a las exintegrantes de Zaca TV, quienes aparecen sonrientes en la otra mitad de la imagen.

En su intervención, la presentadora subrayó que nunca existió una propuesta formal para que las tres exintegrantes se sumaran a su canal. “Nunca hubo una comunicación como tal. Yo solo me comuniqué con la mamá de Miranda para preguntarle por los planes porque la conozco, pero nada más. No hubo invitación, no las conozco. Eso fue lo que pasó”, precisó Copello.

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La conductora también hizo referencia al impacto que tienen los rumores en redes sociales y cuestionó la credibilidad de quienes difunden información sin sustento. “La gente hoy en día, por vistas o por clips, habla lo que sea. No importa a quién perjudiquen, no importa si es verdad o mentira, nunca dicen cuál es la fuente”, señaló, dejando en claro que su versión se basa en hechos verificables y no en comentarios anónimos.

María Pía Copello habla en un estudio de televisión sobre su negativa a contratar a las exintegrantes de Zaca TV, quienes aparecen sonrientes en la otra mitad de la imagen.

Copello remarcó que en ningún momento existió un contrato ni pagos previos al lanzamiento de un nuevo espacio digital, y reiteró que las afirmaciones de Roro Network carecen de sustento. Al tomar la palabra, María Pía Copello buscó cerrar el tema y evitar que los rumores continúen circulando entre los seguidores de ambos streamings.