Fenómeno El Niño costero: Indeci anuncia que ocho regiones serían declaradas en emergencia ante escenarios de riesgo

Fenómenos climáticos de El Niño y El Niño Global sacudirán territorio nacional, según proyecciones del gobierno peruano.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Instituto Nacional de Defensa Civil), Luis Vásquez, anunció que ocho regiones del país serán declaradas en emergencia ante los posibles impactos del fenómeno El Niño costero.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad en diálogo con RPP Noticias, la declaratoria se oficializará antes de la quincena de julio y buscará atender y mitigar de forma anticipada los escenarios de riesgo asociados a lluvias y emergencias que podrían registrarse hacia fines de año y durante el verano siguiente.

El proceso, explicó RPP, se concretará mediante un dispositivo legal que deberá publicarse en el diario oficial El Peruano, donde se precisarán los alcances de la norma. En esa publicación se conocerá con mayor detalle si la medida preventiva se limitará a la facilitación de asistencia técnica o si incluirá algún tipo de presupuesto o soporte adicional para los gobiernos comprendidos.

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LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- El ministro de Defensa de Perú, Jorge Nieto, observa hoy, martes 14 de marzo del 2017, el interior de una vivienda inundada por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

Indeci sustenta declaratoria en escenarios de riesgo del Cenepred y ENFEN

La decisión, según lo expuesto por el titular del Indeci, responde a los escenarios de riesgo planteados por el Cenepred y a los reportes de la Comisión Multisectorial del ENFEN. En ese marco, Vásquez explicó que las posibles declaratorias se sustentan en información técnica que advierte sobre un evento climático de mayor impacto en los próximos meses.

“Las declaratorias de emergencia se van emitir antes de la quincena de julio y obedecen a los escenarios de riesgo que plantea Cenepred y otras instituciones científicas”, afirmó el jefe del Indeci a RPP.

El funcionario añadió que las proyecciones consideradas por las autoridades se apoyan en un comunicado del ENFEN, que mantiene el estado de alerta y advierte que el fenómeno podría intensificarse. “Es a consecuencia de un comunicado del ENFEN que nos dice que proyecta que para el mes de diciembre, enero y febrero hasta marzo puede haber un Niño que vaya de moderado hasta fuerte”, sostuvo.

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-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

RPP también informó que, de acuerdo con las proyecciones, el Niño Costero continuaría afectando al país principalmente en el litoral, de manera prolongada, con probabilidades de extenderse hasta el verano del próximo año.

Ocho regiones del país serían incluidas en la declaratoria de emergencia

El titular del Indeci precisó que la declaratoria comprendería ocho regiones del país, identificadas como las más expuestas a los efectos del fenómeno. Entre ellas se encuentran Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Áncash, Lima y San Martín, además de otra jurisdicción que será detallada en el dispositivo oficial.

“Son ocho regiones básicamente que van a ser afectadas”, señaló el funcionario, al detallar que estas zonas presentan condiciones de riesgo asociadas a lluvias intensas, desbordes de ríos, huaicos y afectaciones a infraestructura crítica.

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El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

Estas regiones han sido priorizadas en función de los reportes técnicos que evalúan su nivel de vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

Decreto de declaratoria de emergencia será oficializado en los próximos días

Los detalles técnicos de la medida y las coordinaciones interinstitucionales se abordaron durante una sesión del Consejo de Ministros realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en el distrito limeño de Chorrillos. La reunión estuvo encabezada por el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo Sánchez, quien recibió informes del propio Indeci, del titular del Senapred y de distintas carteras ministeriales.

Según el reporte, el objetivo del Ejecutivo es reforzar la articulación con los gobiernos regionales, provinciales y municipales para anticiparse a los daños y organizar la respuesta. En ese esquema, Vásquez remarcó la distribución de responsabilidades durante una emergencia y el rol de apoyo del Gobierno central.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

“En caso de estas situaciones de emergencia, el 60 % de la atención está a cargo de los gobiernos regionales; por lo tanto, el gobierno central va en apoyo”, sostuvo.

A la espera de la publicación del dispositivo legal en El Peruano, se prevé que el texto defina los alcances específicos de la declaratoria preventiva y el tipo de asistencia prevista para las jurisdicciones comprendidas.