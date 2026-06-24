Ian Wisdom advierte que Sporting Cristal irá por la gloria pese a su delicada actualidad: “No dudo que vamos a disputar el título”

Ian Wisdom, mediocentro con proyección crecido en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Ian Wisdom no se perturba. Aunque es consciente que Sporting Cristal atraviesa una crisis deportiva, el joven centrocampista nacional quiere enfocarse en los retos futuros, demostrando sus convicciones por triunfar: “En estos momentos estoy concentrado en seguir metido en la Copa de la Liga, la Liga y también en la Copa Sudamericana”.

En línea con eso, Wisdom advirtió que el club del Rímac sacará todas sus fuerzas no solo para dar inicio a una franca recuperación, también para ir por la excelencia. “El equipo va a dejarlo todo en los entrenamientos y no dudo que vamos a disputar el título, porque somos Sporting Cristal, el mejor equipo del Perú”, dijo.

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El volante de 20 años contó que el equipo mejoró tras el descanso, se adueñó del balón y encontró los espacios para vencer 2-1 a CNI en la Copa de la Liga Caliente (Sporting Cristal)

Consultado acerca de su participación en la Copa Caliente, Ian dijo que “estos partidos han servido mucho, no solo a mí, sino a todos los compañeros que hemos tenido minutos para mostrarnos, para que vean de lo que somos capaces, cómo estamos jugando y también para ganar ritmo, que es muy importante”.

Wisdom es un joven deportista hecho en Sporting Cristal, que hace no mucho ha comenzado a ganarse un espacio en los llamamientos de las categorías menores de la selección peruana. Su foco, eso sí, es ir lo más lejos posible a partir de un crecimiento sostenido.

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¡Emocionante definición! Ian Wisdom aprovecha un rebote en el poste al minuto 78 para marcar el 2-1 definitivo de Sporting Cristal sobre Estudiantil CNI y asegurar una victoria clave. - Bicolor

Alza

Aunque en el ecosistema liguero Sporting Cristal no ha estado a la altura, sucede todo lo contrario en la Copa Caliente 2026. No es menos cierto que están participando ciertos reductos del plantel principal, pero las correctas actuaciones alimentan la esperanza de un crecimiento no muy lejano.

En su estreno, los ‘rimenses’ realizaron una actuación interesante, pero la falta de contundencia se pagó caro. El gol de Jair Moretti frente a FC Comerciantes encontró una respuesta inmediata de los locales, configurándose una igualada final por la primera fecha del Grupo J.

Jair Moretti presumiendo de su fuerza tras anotarle a Comerciantes FC. - Crédito: Copa de la Liga

Hubo que esperar a la siguiente jornada para apreciar la reacción de Cristal. Con anotaciones de Gabriel Santana, cuyo desenvolvimiento aún está al debe por sus recurrentes lesiones musculares, e Ian Wisdom, se logró tumbar a Estudiantil CNI y así rubricarse la primera victoria con Roberto Mosquera bajo los mandos.

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Lo que sigue para la entidad ‘bajopontina’ es una última evaluación contra Unión Comercio, que aparece por debajo en la clasificación, pero por un estrecho margen de una unidad. De tal manera que el vencedor del lance se hará de la primera plaza, con la certeza de seguir en carrera en la Copa de la Liga 2026.

Revive los mejores momentos del emocionante partido entre Estudiantil CNI y Sporting Cristal, que terminó con una victoria por 2-1 para el equipo visitante. El encuentro incluyó goles, una expulsión y un final dramático. - Bicolor

Inestabilidad

A Sporting Cristal le ha costado mucho sostener una dinámica adecuada en la primera parte de la temporada. Por más que Paulo Autuori se esforzó al máximo en su asignatura desde los banquillos, el club se estancó para luego entrar en una espiral de malos resultados que devino en una caída estrepitosa hacia la franja cercana a la zona de descenso.

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Fue necesario, en una gran medida, que el seno de Cristal diera un vuelco al llegar a un acuerdo para que Autuori se desligase de la institución. Pero lo malo se dio en dejarle la difícil tarea de la resurrección a un técnico como Zé Ricardo, quien fue devorado por el pésimo contexto hasta ser empujado a su destitución.

Roberto Mosquera ha llegado a Sporting Cristal para levantar al club de su mal momento. - Crédito: Composición Infobae

Con el claro objetivo de lograr una recuperación inmediata, las autoridades ‘cerveceras’ no tuvieron más remedio que recurrir a un viejo conocido: Roberto Mosquera. El profesional peruano más laureado de la última época ha retornado al Rímac con la misión ardua de reavivar a una embarcación próxima a naufragar.

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Como escenario alternativo para ejercer un banco de pruebas tiene la Copa de la Liga 2026, aunque el espacio que definirá buena parte de su administración será el Torneo Clausura, donde los suyos parten con una notable desventaja por la declinante campaña exhibida en el Apertura 2026.