Bosnia vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

¡Día de partido! Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentarán hoy, miércoles 24 de junio, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 . El duelo, correspondiente al Grupo B, comenzará a las 14:00 horas de Perú y se disputará en el Lumen Field, ubicado en Seattle.

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¿Cómo llega Bosnia?

Bosnia y Herzegovina llega a la tercera fecha del Grupo B tras un inicio irregular en el Mundial 2026. En su debut, empató 1-1 ante Canadá en el Toronto Stadium, resultado que permitió al conjunto norteamericano sumar su primer punto histórico en una Copa del Mundo. El cuadro europeo se adelantó en el marcador con un gol de Jovo Lukic a los 21 minutos del primer tiempo, pero el anfitrión igualó en la segunda mitad gracias a una definición de Cyle Larin.

En la segunda jornada, Bosnia cayó frente a Suiza en un partido que se mantuvo parejo hasta el tramo final. Johan Manzambi abrió la cuenta para los suizos a los 74 minutos. Poco después, el elenco bosnio se quedó con un jugador menos por la expulsión de Tarik Muharemovic y el cuadro suizo amplió la diferencia con anotaciones de Rubén Vargas y nuevamente Manzambi. Ermin Mahmic descontó para los ‘azules y amarillos’, pero en tiempo de descuento Granit Xhaka marcó de penal y selló la victoria ‘rojo’.