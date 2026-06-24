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Bosnia vs Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Las dos selecciones está obligadas a ganar para seguir soñando con una clasificación a la siguiente instancia del torneo FIFA. Sigue todas las incidencias

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08:23 hsHoy

¡Día de partido! Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentarán hoy, miércoles 24 de junio, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El duelo, correspondiente al Grupo B, comenzará a las 14:00 horas de Perú y se disputará en el Lumen Field, ubicado en Seattle.

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¿Cómo llega Bosnia?

Bosnia y Herzegovina llega a la tercera fecha del Grupo B tras un inicio irregular en el Mundial 2026. En su debut, empató 1-1 ante Canadá en el Toronto Stadium, resultado que permitió al conjunto norteamericano sumar su primer punto histórico en una Copa del Mundo. El cuadro europeo se adelantó en el marcador con un gol de Jovo Lukic a los 21 minutos del primer tiempo, pero el anfitrión igualó en la segunda mitad gracias a una definición de Cyle Larin.

En la segunda jornada, Bosnia cayó frente a Suiza en un partido que se mantuvo parejo hasta el tramo final. Johan Manzambi abrió la cuenta para los suizos a los 74 minutos. Poco después, el elenco bosnio se quedó con un jugador menos por la expulsión de Tarik Muharemovic y el cuadro suizo amplió la diferencia con anotaciones de Rubén Vargas y nuevamente Manzambi. Ermin Mahmic descontó para los ‘azules y amarillos’, pero en tiempo de descuento Granit Xhaka marcó de penal y selló la victoria ‘rojo’.

Con estos resultados, Bosnia suma solo un punto en la tabla, producto del empate inicial, y llega a la última fecha con la necesidad de sumar para mantener opciones de avanzar en el Grupo B.

08:23 hsHoy

¿Cómo llega Qatar?

Qatar llega a la tercera fecha del Grupo B tras un desempeño complicado en el Mundial 2026. En su debut, igualó 1-1 ante Suiza en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

El equipo qatarí logró rescatar un punto en el tiempo añadido, gracias a un cabezazo de Boualem Khoukhi en el minuto 90+5, luego de haber estado en desventaja desde el primer tiempo por un penal convertido por Breel Embolo. A lo largo del encuentro, Suiza dominó las acciones, pero el arquero Mahmoud Abunada fue clave para que Qatar no recibiera más goles.

En la segunda jornada, Qatar sufrió una dura derrota al caer 6-0 ante Canadá en el BC Place de Vancouver. El equipo canadiense, que había empatado en su estreno, mostró contundencia ofensiva y aprovechó la superioridad numérica tras las expulsiones en el conjunto qatarí. Los goles de Cyle Larin, Nathan Saliba, Jonathan David (que marcó tres) y un autogol de Mohammad Al Mannai sellaron una goleada histórica para el equipo anfitrión del torneo.

Tras estos resultados, Qatar suma solo un punto y llega a la última fecha con la obligación de mejorar su imagen y buscar una victoria para mantener alguna opción en el Grupo B.

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0
08:23 hsHoy

Horarios del Bosnia vs Qatar

El inicio del partido está programado para las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, Chile y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 15:00 horas.

En Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil la transmisión será a las 16:00 horas, mientras que en México el partido empezará a las 13:00 horas. En España, el silbatazo inicial será a las 21:00 horas.

08:23 hsHoy

Dónde ver Bosnia vs Qatar

El partido entre Bosnia y Qatar, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, se transmitirá en Perú a través de DSports 2 y la plataforma DGO.

En Bosnia, la cobertura estará a cargo de Televisión Federal y Arena Sport 1, mientras que en Qatar la transmisión será responsabilidad de beIN Sports MAX.

Infobae Perú brindará un seguimiento digital completo, con información previa, cobertura minuto a minuto y todos los detalles del desarrollo del encuentro.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
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Posibles alineaciones

- Qatar: Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Al-Brake, Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

- Bosnia: Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic. DT: Sergej Barbarez

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