Keiko Fujimori dice que sabe cómo se siente perder: “Entiendo cómo (Roberto Sánchez) se puede sentir”

Candidata presidencial de Fuerza Popular ya se da por ganador de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Video: Fuerza Popular

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a las recientes declaraciones de su rival Roberto Sánchez, quien dijo que no reconocería un gobierno fujimorista si es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no hacía caso a sus denuncias de un supuesto “fraude en desarrollo”.

En conferencia de prensa, se le preguntó a Fujimori si consideraba importante que Sánchez y su partido Juntos por el Partido reconozcan la derrota, a lo que respondió es una “decisión personalísima”.

“Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Yo no le voy a contestar”, dijo en referencia a la narrativa del inexistente fraude que promovió cuando Pedro Castillo empezó a superarla en el conteo de votos de la segunda vuelta de 2021.

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“En el año 2021, nosotros hicimos una serie de denuncias, mostramos algunas evidencias, pero para nosotros lo más importante era prepararnos luego para este proceso electoral”, dijo. Fujimori mencionó los cambios a las reglas electorales, como la conservación de las cédulas de sufragio para un eventual recuento de votos.

Peru's conservative Keiko Fujimori reacts as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Porque acá lo importante es que se respete la voluntad popular y por eso, sin saber cuál iba a ser el resultado, desde un comienzo, desde Fuerza Popular, nosotros dijimos como demócratas que somos y como lo hemos hecho en cada proceso electoral, que íbamos a reconocer los resultados y que íbamos a allanarnos, por supuesto, a los entes electorales”, sostuvo.

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Se siente ganadora

Al inicio de su discurso, Keiko Fujimori se refirió a los reportes de agencias de noticias que consideran que el conteo de votos ya se encuentra en un estado irreversible, por lo que será proclamada presidenta del Perú.

“Hemos visto que ya también algunas agencias de noticias dan por hecho un resultado que sería irreversible. Y frente a estos resultados, lo primero que quiero es agradecer. Agradecer al pueblo peruano, agradecer a nuestro partido y agradecer sobre todo al rol de los personeros. Y hoy brindar mi agradecimiento público a Lucho Dyer, jefe del comando de personeros de nuestro partido”, apuntó.

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La candidata de Fuerza Popular también aseveró que la denuncia de un supuesto fraude de Roberto Sánchez no tiene pruebas y solo busca “seguir sembrando dudas, meter cizaña”.

Finalmente, Keiko Fujimori adelantó que “la convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria amplia, abierta, plural, pero sobre todo con experiencia”, con ministros que “nos garanticen, sobre todo, que cada una de estas propuestas que hemos hecho el equipo técnico y yo, pues ahora se conviertan en realidad”.

Fraudista

El candidato presidencial Roberto Sánchez denunció un supuesto “fraude en desarrollo” el último martes en conferencia de prensa. El congresista insiste en que se habría torcido la votación de los peruanos en el extranjero a favor de Fujimori.

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Sánchez no mostró ninguna prueba para sustentar su denuncia. Solo volvió a cuestionar que los lineamientos para la votación en el extranjero no fueron los mismos que se usaron en la primera vuelta.