Tula Rodríguez indignada por los ataques a Jossmery Toledo en el avión: “No podemos permitir que nos insulten”

Tula Rodríguez furiosa por los insultos a Jossmery Toledo. (Foto: Captura / Instagram)

Jossmery Toledo se presentó este 28 de junio en En Boca de Todos para seguir hablando sobre la polémica que protagonizó el último fin de semana en un vuelo proveniente de Chiclayo y Tula Rodríguez no dudó en mostrar su indignación con los ataques que recibió la modelo mientras era bajada del avión.

Y es que, la chica reality vivió un bochornoso momento con la aerolínea Latam cuando los tripulantes de cabina le pidieron que guarde su abrigo porque no podía tenerlo en las piernas. Al ver que se desistía, el capitán decidió no despegar y, finalmente, fue retirada del avión.

Lo que más ha llamado la atención e, incluso, hizo que varias figuras de la farándula se pronunciaran, fueron los insultos y fuertes calificativos que los pasajeros le lanzaban a Jossmery Toledo. Ante ello, Tula Rodríguez señaló que ninguna persona tiene derecho a gritarle a otra.

“Jossmery Toledo recibió insultos, faltas de respeto e incluso le decían descerebrada. Palabras que no se lo merece nadie y ningún pasajero, sea artista, abogado, no importa la profesión. Nadie tiene derecho a descargar su ira con otro ser humano”, comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, cuestionó que las personas hayan utilizado su trabajo en Esto es Guerra para hacerla sentir mal. Cabe mencionar que en el vídeo del hecho se escucha que la gente le grita que ‘no está en su reality’ y que ‘deje el show’.

“Que alguien le diga a una persona ‘descerebrada’ o ‘piensa que hay niños’, justamente por los niños que nosotros como adultos no podemos insultar a otra persona. No se le puede estigmatizar a nadie por el hecho de que trabaje en un programa de televisión o en un reality. No podemos permitir que nadie insulte a nadie. Se supone que queremos respeto y cambios“, agregó molesta.

Finalmente, Tula Rodríguez señaló que la situación se pudo resolver de manera pacífica sin provocar la molestia de todos los pasajeros, quienes ya se encontraban disgustados por el retraso de 4 horas del vuelo. Además, pidió a las personas respirar antes de hablar con furia,

“Acá hay un tema, intentar resolver el tema de manera inteligente y ser más pacíficos. Es entendible que la gente esté desesperada por llegar, pero no podemos permitir este tipo de cosas. Es una pena y lastima que la gente está tan agresiva. De verdad algo está pasando con nosotros los seres humanos. Por favor, respiremos antes de hablar, agredir e insultar a otra persona. No es justo para nadie”, concluyó.

Tula Rodríguez indignada por los insultos a Jossmery Toledo. (VIDEO: América TV)

