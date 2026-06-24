Se registran demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez luego de una falla técnica que paralizó operaciones durante horas

Un pasajero reporta en vivo la paralización de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una grave falla en el sistema GPS. Cientos de vuelos nacionales e internacionales se ven afectados, dejando a miles de viajeros varados. Exitosa

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registraron interrupciones este miércoles 24 de junio debido a una falla técnica que afectó el sistema utilizado para las maniobras de vuelo. La incidencia provocó retrasos en las salidas programadas y generó incertidumbre entre pasajeros que permanecieron a la espera de información sobre sus itinerarios.

Durante varias horas, aeronaves permanecieron en tierra mientras las autoridades y los equipos técnicos evaluaban el problema. La situación impactó tanto a viajeros nacionales como internacionales, en medio de una jornada con alta demanda de operaciones en el principal terminal aéreo del país.

Los primeros reportes señalaron que una falla en la señal y en el sistema GPS de la torre de control paralizó los despegues desde Lima durante cerca de dos horas. La incidencia ocasionó retrasos en la programación de vuelos y alteró la operación habitual del aeropuerto.

PUBLICIDAD

Según información difundida por Perú21, el pasajero Sergio Salomón, quien viajaba en el vuelo 2390 con destino a Colombia, informó que su aeronave debía partir a las 12:30 p. m., pero continuaba detenida mientras los pasajeros esperaban instrucciones. “El capitán del avión informó que hay un problema con el sistema GPS del aeropuerto, un elemento vital para poder despegar”, señaló.

La interrupción afectó a cientos de pasajeros que permanecieron dentro de las aeronaves o en las salas de embarque sin una confirmación oficial sobre los tiempos estimados para la normalización del servicio.

Sistemas de integración quedaron bajo observación

No solo una terminal privada. También el antiguo Jorge Chávez podría albergar centros comerciales, centro de convenciones, etc. - Crédito Logística 360

De acuerdo con los reportes iniciales, las fallas estarían relacionadas con los sistemas de integración de la nueva infraestructura aeroportuaria. La gestión técnica de estos sistemas corresponde a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y al concesionario Lima Airport Partners (LAP).

PUBLICIDAD

Hasta el momento en que se conocieron los hechos, ninguna de las dos entidades había difundido un comunicado detallado sobre las causas del incidente ni sobre las medidas previstas para atender a los pasajeros afectados.

Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales canales para compartir reportes sobre lo que ocurría en el aeropuerto. Varios pasajeros manifestaron su malestar por la falta de precisiones respecto al estado de los vuelos.

Alejandro Díaz publicó: “El capitán del vuelo dice que hay un problema con el GPS del aeropuerto y no nos dejan despegar. Ya tengo hambre.”

Por su parte, Cynthia Bringas señaló: “Mi hermana igual, no les confirman nada, si salen o los reprograman. Lo peor es que las mismas aerolíneas o el aeropuerto no se pronuncian con un comunicado e informen la verdad de lo qué está sucediendo”.

PUBLICIDAD

La incertidumbre también alcanzó a otros terminales aéreos. Alessio da Silva indicó desde Cusco: “En el aeropuerto de cusco estamos sin información de que pasará”.

Operaciones retomaron actividad de forma progresiva

Usuarios expresaron su malestar en redes sociales por la falta de información y la incertidumbre sobre sus vuelos. X: @rusbel_silva

Horas después del inicio de la emergencia, el economista Alfredo Pérez Alcázar informó a través de sus redes sociales que el problema técnico aparentemente había sido solucionado. Según explicó, la acumulación de vuelos pendientes produciría congestión operativa y nuevos retrasos durante el proceso de normalización.

Posteriormente, distintos reportes confirmaron que las aeronaves empezaron a despegar nuevamente desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La reanudación de las operaciones permitió reducir de forma gradual la paralización registrada durante la tarde, aunque los retrasos continuaron debido a la concentración de vuelos pendientes de salida.

PUBLICIDAD

Lima Airport Partners descartó fallas en la infraestructura aeroportuaria

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informa a través de un comunicado sobre demoras y eventuales cancelaciones de vuelos debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) que utilizan las aeronaves. | Canal N

Tras los reportes sobre retrasos y cancelaciones, Lima Airport Partners (LAP) emitió un comunicado para informar sobre la situación registrada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La empresa señaló que los inconvenientes se originaron por una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves. Según precisó, esta condición provocó demoras y eventuales cancelaciones en algunos vuelos programados desde el terminal aéreo.

En el pronunciamiento, LAP indicó que la incidencia “no está relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto”. Asimismo, informó que mantiene coordinación permanente con las autoridades aeronáuticas y los operadores aéreos para supervisar la evolución de la situación y trasladar información actualizada a los pasajeros.

La concesionaria recomendó a los usuarios verificar el estado de sus vuelos directamente con sus respectivas aerolíneas y mantenerse atentos a los canales oficiales de información. El comunicado concluyó con el mensaje: “Seguiremos informando”.