Universitario oficializó a su tercer fichaje para el Torneo Clausura 2026: Adrián Quiroz regresa al club.

El miércoles 24 de junio, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Adrián Quiroz para el Torneo Clausura 2026 . El mediocampista retorna a Ate luego de una destacada campaña con Los Chankas , actuación que le valió su primera convocatoria a la selección peruana .

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