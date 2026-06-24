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Universitario oficializó a su tercer fichaje para el Torneo Clausura 2026: Adrián Quiroz regresa al club

El mediocampista se suma a Jordan Guivin y Gianluca Lapadula como refuerzos de la ‘U’ en este mercado de pases

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Universitario oficializó a su tercer fichaje para el Torneo Clausura 2026: Adrián Quiroz regresa al club.
Universitario oficializó a su tercer fichaje para el Torneo Clausura 2026: Adrián Quiroz regresa al club.

El miércoles 24 de junio, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Adrián Quiroz para el Torneo Clausura 2026. El mediocampista retorna a Ate luego de una destacada campaña con Los Chankas, actuación que le valió su primera convocatoria a la selección peruana.

El volante regresa a Ate tras varias temporadas en clubes de provincia. Créditos: Universitario / X.

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