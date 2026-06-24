Alfredo Benavides cuenta que iba a trabajar con Magaly Medina, pero ella lo expone: “Nos dejó plantados”

Magaly Medina expone que Benavides firmó un contrato para colaborar en su programa y luego no se presentó a trabajar. Menciona que él asistió solo un día y posteriormente se ausentó sin previo aviso. Este es un informe de farándula | Magaly TV La Firme

La relación profesional entre Alfredo Benavides y Magaly Medina quedó expuesta tras las declaraciones del actor cómico, quien compartió detalles inéditos de su breve paso por el equipo de la conductora. En conversación con Verónica Linares, el humorista explicó las complicaciones que enfrentó para adaptarse al estilo de trabajo de una de las figuras más conocidas de la televisión peruana. La reacción de Medina no tardó en llegar y generó un nuevo episodio de controversia mediática.

El actor cómico reveló que la intensidad del ambiente laboral fue determinante en su decisión de apartarse. “Sé que es una personalidad alucinante, es fuerte y es muy exigente. Entonces, me choca relacionarme en un tema laboral con alguien que tenga mucha carga de fuerza en ese sentido”, afirmó Benavides durante la entrevista. Con estas palabras, dejó en claro que la exigencia de la conductora resultó incompatible con sus expectativas.

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Benavides contó que la oportunidad de integrarse al programa de Magaly Medina surgió tras la salida de Jorge Benavides de ATV. No obstante, la experiencia duró apenas una jornada. El comediante admitió que no logró adaptarse a la dinámica interna del equipo, lo que derivó en su salida abrupta.

El comediante Alfredo Benavides conversa en un estudio de podcast sobre sus declaraciones acerca de un proyecto laboral con Magaly Medina.

Magaly Medina aclara la situación laboral con Alfredo Benavides

La respuesta de Magaly Medina se produjo desde su espacio televisivo, donde relató su versión de los hechos. La conductora recordó que el ingreso de Benavides fue formalizado con un contrato, pero que su presencia en el equipo fue efímera.

“Nos firmó un contrato. Vino a trabajar un día, gordo. Un día viniste a trabajar y al día siguiente me dejaste plantada”, señaló la presentadora, quien no ocultó su sorpresa por la forma en que se produjo la salida del humorista.

La conductora relató que el equipo de producción se alarmó ante la ausencia repentina de Alfredo Benavides. En un inicio, supusieron que se trataba de una emergencia o algún problema de salud, ya que el actor no respondía llamadas ni ofrecía explicación alguna.

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Magaly Medina aborda en su programa la polémica sobre una supuesta colaboración laboral con Alfredo Benavides, cuya entrevista se exhibe en pantalla.

“Nunca te cobré ni te denuncié al Ministerio de Trabajo. Nunca te hice cobrar multa ni devolver la plata que habías cobrado, jamás”, enfatizó Magaly Medina durante su descargo.

La presentadora puntualizó que Benavides no presentó una renuncia formal ni comunicó los motivos de su retiro. “No renunció ni lo votamos. Sencillamente no vino a trabajar”, subrayó. Esta declaración evidenció el desconcierto que generó la actitud del comediante dentro del equipo.

A pesar de lo ocurrido, Medina aseguró que no guarda resentimientos hacia Benavides y destacó sus capacidades creativas. “Yo lo quiero mucho. Gordito, te extrañamos, de verdad. Eras un relax para mí”, expresó la conductora en tono afectuoso. Según la presentadora, el ambiente laboral solía ser positivo y la química con el actor era buena mientras colaboraron.

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Magaly Medina conduce su programa televisivo y se refiere al suceso con Alfredo Benavides, quien habría dejado plantados a miembros de su producción.

En su intervención, Magaly Medina también abordó una anécdota que relató Benavides sobre una propuesta creativa suya. Reconoció que suele ser estricta al evaluar ideas para su programa, aunque admitió que, en ese caso, la sugerencia del humorista resultó exitosa. La conductora aprovechó para recordar la importancia de la responsabilidad laboral: “Un trabajo no se deja así porque sí, gordo. De verdad, te pasas de la raya”, dijo entre risas, reiterando su aprecio personal por el actor.