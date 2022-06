Expareja de Ale Venturo acusa al papá de Rodrigo Cuba de meterse en sus problemas legales

Expareja de Ale Venturo arremete contra Jorge Cuba. (Foto: Instagram)

Jorge Cuba sería el intermediario entre los enfrentamientos legales que tienen Ale Venturo y su expareja Daniel León. El papá de la hija de la empresaria mostró las conversaciones que tuvo con el popular ‘Don Gato’, quien en todo momento le recomendó que cumpla económicamente.

El joven señaló bastante indignado para las cámaras de Amor y Fuego que la actual pareja de Rodrigo Cuba no le deja pasar tiempo con su pequeña si es que él no le da dinero, además que tampoco le permite que se quede a dormir con ella, esto pese a que ella apoya la tenencia compartida del futbolista.

En otro momento, Daniel León sostuvo que Jorge Cuba sería la persona que asesora a Ale Venturo en los problemas legales que tienen, además que siempre le pedía elevados montos de dinero para que pueda ver a su pequeña.

“Creo que es un tema de control económico porque quiere asegurarse que de yo pague lo que ella (Ale) pida hasta que mi hija acabe el colegio; y de mal asesoramiento por parte de Jorge Cuba, ese el señor que está detrás de todo esto ”, manifestó.

Asimismo, la expareja de la empresaria mostró las conversaciones que tuvo con el exviceministro. De acuerdo al chat mostrado, el papá del futbolista le dice que para que él hable con la pareja de su hijo, primer debe de cumplir con un depósito de dinero.

“Como te dije, abona la parte económica apenas llegas y yo me comprometo a hablar y convencer a Ale para que puedas verla (a tu hija) el viernes (...) Ayer estuve con ella y no acepta que se firme si no se paga completo, por eso te digo mejor completa el importe y se procede a la firma (de conciliación) la próxima semana ”, se lee en el mensaje.

Luego de mostrar sus pruebas, Daniel León no pudo evitar mostrar su indignación al indicar que todo se trataría de una estrategia para sacarle más dinero. “No deberían condicionar el poder ver a mi hija con el poder dar el dinero. Qué tipo de juegos sucios son estos para un papá que quiere estar presente con su hija”, agregó.

Como se recuerda, hace unos meses, el todavía esposo de Ale Venturo fue denunciado por la empresaria, quien señaló que había sido víctima de maltrato psicológico, por lo que pidió medidas de protección; sin embargo, esta denuncia fue desestimada.

Daniel León se mostró molesto por la postura de Ale Venturo, quien está de acuerdo con la tenencia compartida que goza el ‘Gato’ Cuba, pero no su expareja.

DENUNCIA CONTRA ALE VENTURO

Daniel León sostuvo que Ale Venturo no le permite dormir al lado de su hija, pero ella si lo hace junto a Rodrigo Cuba y su pequeña. De acuerdo al joven, dicha información se la dio la niñera de la menor, por lo que acudió a la comisaría a denunciar este hecho.

“¿Qué tipo de hipocresía es? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del Gato y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol? Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses ”, expresó indignado.

