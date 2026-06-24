Keiko Fujimori ya asume que es la presidenta electa y anuncia un gabinete de “amplia convocatoria”

La virtual ganadora de la segunda vuelta reconoció la división del electorado peruano y adelantó que su primer gabinete será plural y con experiencia: buscará llegar a quienes aún desconfían de Fuerza Popular. Video: Fuerza Popular

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asumió este miércoles 24 de junio su inminente victoria ante Roberto Sánchez y anunció la conformación de su primer gabinete ministerial.

En conferencia de prensa, Fujimori se refirió a los reportes de agencias de noticias internacionales que dan por hecho que ganó la segunda vuelta por una diferencia mínima de votos ante Sánchez.

“Hemos visto que ya también algunas agencias de noticias dan por hecho un resultado que sería irreversible. Y frente a estos resultados, lo primero que quiero es agradecer. Agradecer al pueblo peruano, agradecer a nuestro partido y agradecer sobre todo al rol de los personeros. Y hoy quiero brindar mi agradecimiento público a Lucho Dyer, jefe del comando de personeros de nuestro partido”, dijo.

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Al ser consultada sobre las acciones que emprenderá su gobierno ante su ajustada victoria, la lideresa de Fuerza Popular indicó que su Gobierno se enfocará en las zonas donde no obtuvo respaldo de los electores.

Peru's conservative Keiko Fujimori reacts as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Somos conscientes que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades. Y entendemos esas votaciones. Y lo que muchas de las personas reclaman, sobre todo, es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar, en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza con nuestro grupo político”, afirmó.

Finalmente, Keiko Fujimori adelantó que su primer Consejo de Ministros estará conformado por distintas personalidades políticas para que materialicen las propuestas plasmadas en su plan de Gobierno.

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“La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria amplia, una convocatoria abierta, plural, pero sobre todo con experiencia, que nos garanticen, sobre todo, que cada una de estas propuestas que hemos hecho el equipo técnico y yo, pues ahora se conviertan en realidad”, señaló.

Peru’s conservative Keiko Fujimori, flanked by Luis Dyer, head of the poll watchers, and Luis Galarreta, the vice presidential candidate, holds one of the vote-counting protocols as she addresses the media at her Popular Force party headquarters after narrowly defeating leftist congressman Roberto Sanchez in Peru’s presidential election, ahead of the official announcement of the results, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sabe cómo se siente perder

Ante la pregunta de si le parecía relevante que Roberto Sánchez y su partido Juntos por el Perú reconocieran la derrota, Keiko Fujimori respondió que es una “decisión personalísima”. “Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales”, añadió.

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En 2021, cuando Pedro Castillo comenzó a superar a Fujimori en el conteo de votos de la segunda vuelta, la candidata de Fuerza Popular promovió denuncias de fraude que no fueron sustentadas con pruebas. Este miércoles reconoció: “En el año 2021, nosotros hicimos una serie de denuncias, mostramos algunas evidencias, pero para nosotros lo más importante era prepararnos luego para este proceso electoral”.

Sobre las acusaciones de Roberto Sánchez, la candidata de Fuerza Popular las descartó por carecer de respaldo probatorio y las calificó como un intento de “seguir sembrando dudas, meter cizaña”. El congresista había denunciado el martes un supuesto “fraude en desarrollo” en la votación de los peruanos en el exterior, sin presentar evidencias. Su cuestionamiento se centró en que los lineamientos para el voto en el extranjero no fueron los mismos que en la primera vuelta.

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