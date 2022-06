Hugo García aseguró que no es homofóbico que dejó de seguir a Elías Montalvo

Hugo García aclara por qué dejo de seguir a Elías Montalvo. (Foto: Composición)

Hugo García estuvo en el ojo de la tormenta y recibió miles de críticas en sus redes sociales. Diversos usuarios lo tildaron de homofóbico por dejar de seguir a su excompañero Elías Montalvo, quien reveló que el popular ‘Baby’ es su amor platónico en un programa de YouTube.

Fue entonces que, el novio de Alessia Rovegno fue tildado de ser doble moral por mostrarse a favor de la comunidad LGBTIQ+, pero aparentemente estar actuando completamente distinto en sus redes sociales. Sin embargo, el chico reality salió a aclarar la situación.

El integrante de Esto es Guerra decidió comunicarse directamente con Rodrigo González, pues fue en su programa que Montalvo hizo la revelación que dejaron de seguirlo en Instagram. En su mensaje, Hugo describió cuál fue el motivo por el que eliminó al tiktoker de su lista de contactos.

PUEDES LEER: Hugo García, Beto Da Silva, Ivana Yturbe y más peruanos nominados a ‘Los 100 rostros más bellos 2022′

Allí aclaró que no tiene nada que ver con su orientación sexual, por el contrario asegura que se debe a que ya no tiene comunicación con él. Y así como lo hace con más personas, ha decidido depurar a quienes ya no tiene en su círculo de amigos cercanos.

“Elías salió en tu programa diciendo que yo lo había dejado de seguir porque confesó que yo le parecía guapo y cosas por el estilo, algo que no tiene nada que ver. Lo dejé de seguir porque cada cierto tiempo filtro gente de mi Instagram. Hay mucha gente que sigo porque en algún momento he trabajado, he conocido haciendo deporte o en algún viaje y de ahí puede que no frecuente. Es algo normal que mucha gente hace y no es porque tenga algo contra esa persona”, comentó el integrante de los Guerreros.

Hugo García aclara la razón por la que dejó de seguir a Elías Montalvo. (Video: Willax)

Por otro lado, señaló que en el programa estaban dando a entender que es una persona homofóbica y lo negó rotundamente. Incluso, puso de ejemplo a su grupo de amigos homosexuales a quienes mantiene en sus redes sociales.

“Pero, en el programa dieron a entender como si lo hubiera eliminado porque soy homofóbico. Si fuera así, eliminaría a todos los amigos gays que tengo. Te escribo (Rodrigo González) para que lo aclares porque la gente está pensando que es por eso”, sentenció.

¿QUÉ DIJO ELIAS MONTALVO?

El 26 de mayo se estrenó en YouTube un programa más de En Tragos de Shirley Arica, esta vez tuvo como invitado a Elías Montalvo. En esta ocasión, el tiktoker reveló quien era su amor platónico y mencionó a su excompañero de Esto es Guerra, Hugo García.

“Lo voy a decir porque yo no tengo pelos en la lengua. Mi crush es peruano y es Hugo García. Me parece guapo” , comentó el joven.

Elías Montalvo sorprende con publicación en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram)

Sin embargo, en la edición del 28 de junio de Amor y Fuego, Elías se contactó con el programa y reveló que Hugo lo había dejado de seguir tras esta confesión. En aquel momento, aseguró que no sabía cuál era la razón de esta decisión pues aseguraba que tenían una buena relación en el reality, por lo que dejó entrever que su revelación lo habría hecho cambiar de opinión. Por esta razón, Hugo García prefirió salir al frente a aclarar el tema y así evitar malos entendidos.

SEGUIR LEYENDO