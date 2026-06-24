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Perú adelanta la llegada de Nirsevimab: distribuye más de 79 000 dosis para proteger a recién nacidos

La colaboración con la OPS permitió anticipar la entrega del anticuerpo monoclonal, que se integrará al esquema nacional de inmunización para reducir riesgos y hospitalizaciones asociados al VSR en menores de seis meses

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Avión de carga blanco, contenedor de carga gris con el logo "Safe", rampa de carga, operarios de aeropuerto con chalecos de seguridad, vehículos de apoyo en pista
Personal de aeropuerto descarga un contenedor de carga con más de 79 000 dosis de anticuerpo monoclonal para proteger a recién nacidos del VSR en Perú. (Minsa)

El Ministerio de Salud de Perú anunció la llegada anticipada de 79 075 dosis del anticuerpo monoclonal Nirsevimab, destinado a la prevención del Virus Sincitial Respiratorio en recién nacidos y lactantes menores de seis meses. Según detalló el propio ministerio, esta entrega se concretó tras gestiones coordinadas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permitió adelantar la disponibilidad de este medicamento y fortalecer la respuesta sanitaria nacional.

La llegada de estos lotes, gestionada a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), representa un paso estratégico para la inmunización infantil en el país. El titular de la cartera, Juan Carlos Velasco Guerrero, afirmó que esta incorporación permite modernizar el Esquema Nacional de Inmunizaciones con tecnología utilizada en países considerados líderes mundiales en salud pública. Infobae informó que, según el funcionario, la vacunación sigue siendo una herramienta esencial para reducir el impacto de enfermedades respiratorias en la población más vulnerable.

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Avión blanco de LATAM en pista, con puerta de carga abierta. Un vehículo remolca un contenedor metálico "Safe". Dos operarios trabajan en la carga
Un contenedor de carga con el logo "Safe" se desplaza en la plataforma de un aeropuerto peruano hacia un avión de LATAM para la distribución de 79 000 dosis de anticuerpo monoclonal. (Minsa)

Distribución nacional y logística sanitaria

El anticuerpo monoclonal Nirsevimab ya se encuentra en proceso de nacionalización e internamiento en el almacén especializado de Cenares. Posteriormente, la Dirección de Inmunizaciones programará su distribución para garantizar la llegada oportuna a los establecimientos de salud en todas las regiones.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la prioridad es asegurar que las dosis estén disponibles en centros de atención primaria y hospitales, con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad posible de neonatos y lactantes menores de seis meses. Según información difundida por Infobae, este proceso permitirá acelerar la inmunización y reducir los riesgos asociados al VSR durante la temporada de mayor incidencia.

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La logística incluye controles de cadena de frío, seguimiento de inventarios y mecanismos de reporte para evitar quiebres de stock. Las autoridades sanitarias han señalado que esta estrategia es clave para mantener la continuidad del programa nacional y fortalecer la capacidad de respuesta frente a brotes epidémicos.

Un contenedor de carga metálico con logotipos Safe se posiciona en la puerta abierta de un avión, sobre una plataforma elevadora amarilla
Un contenedor de carga especial con el logotipo "Safe" se carga en un avión, transportando 79 000 dosis de anticuerpo monoclonal para recién nacidos contra el VSR en Perú. (Minsa)

El Virus Sincitial Respiratorio y el impacto en la salud infantil

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) constituye una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas en recién nacidos, pudiendo derivar en bronquiolitis, neumonía y otras complicaciones graves en los primeros meses de vida. Según la información del Ministerio de Salud, la inclusión de Nirsevimab en el esquema de inmunizaciones busca disminuir hospitalizaciones y cuadros severos relacionados con esta enfermedad.

El impacto sanitario del VSR se refleja en las cifras de hospitalización infantil y en la presión sobre el sistema público de salud, especialmente durante los picos estacionales. Infobae destacó que la prevención mediante anticuerpos monoclonales y vacunas es una de las estrategias recomendadas por organismos internacionales para reducir la mortalidad y morbilidad en menores de seis meses.

La introducción de tecnología innovadora como el Nirsevimab coloca a Perú entre los países de la región que adoptan soluciones de última generación para combatir enfermedades infecciosas en la infancia.

Vehículo remolcador con conductor arrastra plataforma con contenedor blanco y otra con bultos embalados en aeropuerto
Un vehículo remolcador transporta contenedores con dosis de anticuerpo monoclonal contra el VSR para recién nacidos en una pista de aterrizaje en Perú. (Minsa)

Expansión de la estrategia preventiva y próximos pasos

Como parte de la estrategia integral, el Ministerio de Salud recibirá también la vacuna dirigida a gestantes contra el VSR, ampliando la protección de los recién nacidos desde los primeros días de vida. Esta acción refuerza la cobertura preventiva y responde a las recomendaciones de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre inmunización materna.

Las autoridades han subrayado que la incorporación de herramientas innovadoras contribuye a reducir el impacto de enfermedades respiratorias y fortalece la capacidad del sistema sanitario nacional. Infobae recogió declaraciones del ministro Velasco Guerrero, quien explicó que la prioridad es proteger a los sectores más vulnerables y garantizar el abastecimiento oportuno de recursos estratégicos en salud.

El Ministerio de Salud confirmó que continuará implementando intervenciones preventivas basadas en evidencia científica y en coordinación con organismos internacionales, con la finalidad de mejorar los indicadores de salud infantil y optimizar la respuesta ante futuras emergencias epidemiológicas.

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