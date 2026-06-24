Roberto Sánchez y Juntos por el Perú presentan moción de censura contra el canciller Carlos Pareja por votos en el extranjero. (Foto: Composición - Infobae Perú)

La bancada de Juntos por el Perú, incluido el candidato presidencial Roberto Sánchez, presentó una moción para interpelar al canciller Carlos Pareja por las decisiones adoptadas por su despacho durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026.

La iniciativa parlametaria que busca que el ministro explique ante el Pleno por qué no se digitalizaron las actas del voto en el extranjero y qué medidas se aplicaron para resguardar la cadena de custodia del material electoral.

El documento presentado por la bancada de izquierda incluye un pliego de 23 preguntas sobre el manejo de las actas de sufragio emitidas por peruanos residentes fuera del país. El pedido también abarca el uso de valijas diplomáticas, la contratación de servicios logísticos y la participación de voluntarios como miembros de mesa en consulados.

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Uno de los puntos que concentra los cuestionamientos es el caso de Argentina, donde se reportaron demoras en la remisión de la documentación electoral. Los legisladores sostienen que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe detallar qué acciones tomó para asegurar la integridad del material y evitar riesgos para la transparencia del proceso.

Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja. (Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte)

Cancillería incorporó a 234 voluntarios

El documento también dedica varias preguntas al reclutamiento de ciudadanos voluntarios para desempeñarse como miembros de mesa en consulados peruanos. Los parlamentarios piden que Pareja detalle la base legal de esa medida y los criterios usados para seleccionar a esas personas en distintas jurisdicciones.

El caso que la moción menciona de forma específica es el de Los Ángeles, donde se reportó la incorporación de 234 voluntarios pocos días antes de la jornada electoral. Los congresistas quieren saber quién autorizó esa decisión y si se respetaron los procedimientos previstos para la organización del sufragio en el exterior.

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Citado por La República, el documento parlamentario sostiene que esas decisiones estuvieron vinculadas a la organización del voto en el extranjero y por eso requieren una explicación detallada de Pareja. La iniciativa aún debe ser evaluada por el Pleno del Congreso, que definirá si el canciller es citado formalmente al Parlamento para sustentar las medidas adoptadas durante la segunda vuelta electoral.

Fotografía de archivo del candidato izquierdista a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez. EFE/Paolo Aguilar

¿Qué preguntas deberá responder el canciller Carlos Pareja?

Según la moción, la Cancillería pidió a la ONPE mantener el traslado físico tradicional de los documentos, pese a que en procesos anteriores se habían usado mecanismos de transmisión digital para acelerar el envío de información. Ese cambio operativo se convirtió en el principal punto del pliego interpelatorio.

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Las 22 preguntas incluidas en la moción de interpelación son:

¿Cuáles fueron las razones por las que el Ministerio de Relaciones solicitó que las actas de las votaciones en el extranjero no sean digitalizadas durante la segunda vuelta electoral? cambiando las reglas en pleno proceso electoral. ¿Mediante que documentos o documento fue requerido el cambio mencionado en el párrafo anterior? y el nombre del funcionario que lo firmó. ¿En qué lugares se digitalizaron y no se digitalizaron las actas de las votaciones en el extranjero en la primera vuelta? Durante la primera vuelta, en los lugares en los que no se digitalizaron las actas de las votaciones en el extranjero, señale las razones por las cuales ocurrió este incumplimiento de la norma y que medidas se ha tomado al respecto. En qué fecha y mediante que documento se realizó el requerimiento para el envio de las actas y cedulas de votación de Argentina hacia Lima en la primera y segunda vuelta ¿nombre del funcionario que firmó el requerimiento? Dado que las actas de sufragio de la segunda vuelta electoral en Buenos Aires no fueron remitidas de inmediato a Lima, ¿dónde permanecieron custodiadas previamente y qué protocolos de seguridad se implementaron para garantizar su inalterabilidad? Directiva u otro documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que señale en qué fecha debieron haberse solicitado el traslado de las actas de votaciones de la primera y segunda vuelta electoral. En que fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores asigno presupuesto a los consulados para que organicen la primera y la segunda vuelta electoral. Explique el cronograma de envío de las actas de las votaciones en el extranjero en la segunda vuelta por país, señalando en que fecha fue aprobado dicho cronograma. ¿Cuáles fueron las medidas especificas establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la preservación de la cadena de custodia durante la primera y segunda vuelta electoral? ¿Todos los envios de las actas de las votaciones realizadas en el extranjero se realizaron mediante valija diplomática? ¿especificar cuáles no? ¿Cuáles fueron las medidas de seguridad específicas para el empleo de otro material que no sea el de valija diplomática para la remisión del material electoral? Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cumplieron escrupulosamente las normas electorales o hubo algunos incidentes. De ser el caso que medidas disciplinarias se ha tomado al respecto. ¿Se ha emitido alguna directiva desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para que los consulados en el exterior estén facultados para convocar a ciudadanos voluntarios y puedan estos integrar las mesas de sufragio? ¿Cuántos ciudadanos voluntarios integraron las mesas de votaciones en el exterior? ¿Quién dio la orden de que los funcionarios consulares no firmen las actas de escrutinio en la segunda vuelta? ¿De qué manera se ha fiscalizado el desarrollo de la jornada electoral en los consulados? ¿Algún funcionario consular asumió como miembro de mesa durante la segunda vuelta electoral? Si este hecho ocurrió ¿los funcionarios mencionados cobraron el pago de la compensación económica por ser miembros de mesa? El 5 de junio, en la red social de Facebook del Ministerio de Relaciones Exteriores se publicó un video en el cual, el consul general de Los Angeles señala que tienen 234 voluntarios para miembros de Mesa. Al respecto, es necesario que informe a la representación nacional ¿cuál es la base legal para conseguir voluntarios para miembros de mesa 2 dias antes de las elecciones?, en la medida que, ante la ausencia de los miembros titulares y suplentes de la Mesa de Sufragio, de acuerdo al articulo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones, asume la presidencia de la Mesa de Sufragio o la completa cualquiera de los electores presentes el dia de las elecciones. Asimismo, se informe ¿¿Cómo se consiguieron los voluntarios mencionados? Para que precise ¿Cuándo y mediante que modalidad se aprobaron los planes operativos de los consulados de cara a las elecciones generales del 2026? ¿Dichos planes operativos contenian las previsiones presupuestales para la contratación de los medios de transporte mediante los cuales se remitirian las valijas consulares que contenian las actas electorales y demás material electoral? ¿Con cuánto tiempo de antelación se celebraron los contratos de transporte de dichas valijas consulares hacia Lima? ¿La modalidad de “carga consolidada” se encuentra consagrada en la Convención de Viena o algún otro instrumento de derecho internacional?

Ese bloque de interrogantes apunta a un aspecto concreto: el ministro Pareja deberá explicar qué resguardos aplicó su sector sobre documentos electorales correspondientes al voto de miles de peruanos fuera del país.