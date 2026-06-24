Marc Anthony regresa a Lima con Fonseca, Manuel Turizo y Kapo: fecha, lugar y venta de entradas para el festival

Marc Anthony será el encargado de cerrar la noche en el Estadio San Marcos, presentando sus éxitos más reconocidos ante un público que espera una velada inolvidable

Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo serán los protagonistas de una de las noches más esperadas del año en la capital peruana. La cita promete una experiencia única y una celebración donde la salsa, el pop latino y la música urbana se unirán para ofrecer un espectáculo de gran formato.

La preventa exclusiva para clientes del BBVA se realizará el 26 y 27 de junio, mientras la venta general de entradas se habilitará el 28 de junio a través de Ticketmaster. Según informó la organización, se espera la asistencia de miles de fanáticos que buscan disfrutar de una velada repleta de éxitos y momentos inolvidables.

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El evento será encabezado por Marc Anthony, considerado uno de los mayores íconos de la música latina. Con una trayectoria que abarca décadas y una lista de éxitos como “Vivir Mi Vida”, “Valió La Pena”, “Ahora Quién” y “Flor Pálida”, el cantante de origen puertorriqueño ha conquistado escenarios en todo el mundo, destacando por su energía, carisma y la conexión que establece con el público en cada presentación.

28/01/2026 Marc Anthony durante su concierto en la primera noche en Starlite Occident, a 03 de julio de 2025, en Marbella (Andalucía, España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

El cartel se completa con la presencia de Fonseca, uno de los artistas colombianos más reconocidos de la última década. Ganador de múltiples Latin Grammy, Fonseca es recordado por temas como “Te Mando Flores”, “Arroyito”, “Prometo” y “Eres Mi Sueño”. Su propuesta fusiona el pop latino con matices de la música tradicional de Colombia, lo que le ha permitido conectar con distintas generaciones de oyentes en América Latina y más allá.

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La noche también contará con Manuel Turizo, representante de la nueva ola de música urbana. El joven cantante colombiano ha alcanzado el éxito internacional con canciones como “La Bachata”, “Una Lady Como Tú”, “El Merengue” y “Vagabundo”. Turizo acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los fenómenos musicales más destacados del momento.

A este cartel estelar se suma Kapo, artista que se ha posicionado como una de las revelaciones de la escena latina en los últimos años. El colombiano ha ganado notoriedad con su estilo fresco y una serie de éxitos virales que lo han llevado a presentarse en distintos países de la región, atrayendo a una audiencia joven y diversa.

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Fonseca, Manuel Turizo y Kapo compartirán escenario por primera vez en Lima, fusionando pop latino, música urbana y ritmos tropicales en el Happy Music Live.

¿Cuándo y dónde es el festival?

El próximo 4 de diciembre, el Estadio San Marcos recibirá a cuatro de los artistas más importantes de la música latina actual, reunidos por primera vez en el festival Happy Music Live.

La combinación de estos nombres convierte a Happy Music Live en uno de los eventos musicales más grandes de la temporada en Perú. La propuesta va más allá de un concierto convencional: busca crear una experiencia diferente, reuniendo a figuras que habitualmente no coinciden en un mismo escenario y apostando por una producción de alto nivel, a la altura de los festivales internacionales más reconocidos.

El festival, producido por F&M Entertainment, pretende consolidarse como una cita imprescindible en el calendario musical peruano. La organización ha destacado que el concepto central de Happy Music Live es celebrar la felicidad que genera la música en vivo, invitando al público a disfrutar de una noche donde los géneros y generaciones se encuentran para compartir una pasión común.

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La preventa exclusiva de entradas para el festival se realizará los días 26 y 27 de junio con BBVA, mientras que la venta general arrancará el 28 de junio en Ticketmaster.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster, con preventa especial para tarjetas BBVA el 26 y 27 de junio. La venta general se abrirá al público el 28 de junio. Se espera una alta demanda, motivada por la oportunidad de ver juntos en Lima a cuatro artistas que lideran la música latina y que, hasta el momento, no habían coincidido en un mismo cartel.

La cita está marcada para el 4 de diciembre en el Estadio San Marcos, recinto preparado para recibir a miles de asistentes y que se transformará en el epicentro de la música latina durante una noche que promete ser histórica para los fanáticos peruanos.

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