Flor Polo hace show rompiendo una piñata con cara de Néstor Villanueva, en medio de disputa legal

Flor Polo y Néstor Villanueva continúan enfrascados en una disputa legal. Esto inició a raíz de su separación, que luego se ha acrecentado con denuncias por maltrato físico y psicológico entre ambos. Además, la hija de Susy Díaz ha asegurado que el padre de sus hijos no quiere firmarle el divorcio.

Sin embargo, este fin de semana Polo Díaz se dispuso a trabajar como animadora de un evento. Como se recuerda, ella ha asegurado que continúa laborando en el espectáculo debido a que tiene que mantener a sus dos hijos, pues en más de una oportunidad ha acusado a Néstor no pasarle pensión de alimentos.

En esta ocasión, la única hija de Susy Díaz tuvo una actitud peculiar ante el público. Junto a Paloma de la Guaracha, aprovecharon el evento para ‘jugar’ con sus problemas con Néstor y ‘eliminarlo’ de su vida.

En medio de su show, le llevaron una piñata que tenía la cara del cumbiambero. En ese instante, le pidieron que lo golpeara como ella quisiera para desquitarse. “¿Por qué me metiste en problemas? ¿Por qué me escribiste cosas? Cuco”, señalaba Paloma a la vez que le pedía que se liberara.

Como era de esperarse, Florcita Polo no desaprovechó la oportunidad y con una sonrisa en el rostro lanzó duros golpes a la piñata con tanta fuerza que terminó rompiéndola. Incluso la tiró al piso y aseguró que la botaría a la basura.

¿POR QUÉ DENUNCIÓ NÉSTOR VILLANUEVA A FLOR POLO?

En una reciente entrevista con Día D, el cantante de cumbia señaló que su expareja está exponiendo demasiado a sus hijos en televisión en medio de sus problemas legales. Por esa razón, no dudó en levantar una denuncia en contra de Flor Polo por violencia psicológica contra su primer hijo. Asegura que su aún esposa y Susy Díaz le están metiendo ideas a su hijo en contra suya.

“Salen a decir que mi hijo está hablando contra mi persona, contra su padre. No me sorprendería que a mi hijo ya lo estén dominando, que ya le están enseñando a mentir”, indicó Néstor Por otro lado, aseguró que no callará más y esta vez saldrá a defenderse. “No es una venganza. Me están atacando y no me voy a quedar callado toda la vida”, sentenció.

También, aclaró que esta no es la primera vez que tiene acusaciones en su contra. Por es razón, esta vez si tiene pruebas suficientes para exponer y que serán su respaldo en este proceso legal. Además, será parte de la denuncia que Flor puso en su contra.

“Me estás acusando sin pruebas, salen a hablar y luego anuncian sus cherrys. No sé hasta dónde quieren llegar. Piden garantías para su vida que no me acerque a su casa, y que si se comprueba me van a meter presa. ¿Me van a meter preso por algo que no he cometido? No es justo”, sentenció el cantante.

