Florcita Polo confesó que tomó la decisión de divorciarse de Néstor Villanueva por pedido de su hijo

Florcita Polo y sus confesiones sobre su separación de Néstor Villanueva. (Foto: Captura de ATV)

Rompe su silencio. Cansada de escuchar las mentiras de Néstor Villanueva, Florcita Polo decidió salir al frente para confrontar a su aún esposo, quien en diferentes programas ha negado haberla maltratado física y psicológicamente como se viene diciendo.

En conversación con Magaly Medina, la engreída de Susy Díaz contó que fue su hijo mayor el que le pidió que se separe de su padre, pues no soportaba ver que su madre sea agredida constantemente por su progenitor.

“ Fueron muchos años que aguanté, muchas cosas hasta que llegó un momento que mi propio hijo me dijo que me divorcie. Ahí fue cuando yo tomé la decisión ”, comentó evidentemente afectada la popular influencer.

En otro momento, Florcita Polo también señaló que su decisión se dio cuando sentía que no le estaba dando un buen ambiente familiar a sus pequeños, otra cosa que la motivó a separarse definitivamente de Néstor Villanueva.

“ Le hice caso a mi hijo porque quería que él esté en un lugar lleno de calor y cariño, donde esté tranquilo y no viva asustado ”, indicó la empresaria, quien ahora se encuentra decidida a contar su verdad.

Sin embargo, no fue lo único que dijo Florcita, ella señaló que no va a retirar la denuncia por violencia psicológica contra su aún esposo, además que tiene varios testigos de lo que sufrió durante su matrimonio.

“Llega un momento donde sufres tanto que ya no sabes qué hacer y lloras todos los días. Así me iba a trabajar y así sacaba adelante a mis hijos. Agradezco a mi familia y a mis amistades que saben lo que he pasado y siempre me han apoyado”, añadió.

Florcita Polo apareció en el programa Magaly Tv: La firme para dar a conocer los difíciles momentos que vivió al lado de Néstor Villanueva.

SE SIENTE AMENAZADA POR NÉSTOR

Florcita Polo contó que se siente bastante intimidada por Néstor Villanueva, por lo que pidió garantías para su vida, pues la amenazó luego de conocer que ella no iba a retirar la denuncia que hizo en su contra.

“Con la forma que a veces se comporta me da temor, cada vez que llega a ver a mi hijo, tiembla y hasta yo también tiemblo por tantas cosas que pasamos”, manifestó la hija de Susy Díaz.

Finalmente la empresaria reveló que con el dinero de la herencia de su padre compraron un departamento, el cual se ha quedado Néstor Villanueva y se ha negado a pagarle lo que le debe.

“ Él me dijo que le preste el dinero, jamás me lo devolvió. Esa casa era supuestamente para que viviéramos ahí; pero fue con el dinero que me dejó mi padre y hasta ahora no me lo devolvió ”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: