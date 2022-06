Néstor Villanueva firmó la solicitud de divorcio y denunció a Flor Polo por violencia psicológica

Néstor Villanueva firmó la solicitud de divorcio. (Foto: Composición)

La tormentosa historia de Néstor Villanueva y Florcita Polo continúa. El cantante brindó una entrevista a Día D, donde negó una vez más haber maltratado psicológica y físicamente a la madre de sus hijos. Asimismo, aclaró que estaba dispuesto a firmar el divorcio si así ella lo quiere.

Incluso, señaló que si pidió 20 soles a la producción de Magaly Medina para firmar la separación en vivo era porque sabía que el programa no iba a aceptar, y su deseo era no llegar a poner su rúbrica a ese documento que le daría fin a su matrimonio.

Sin embargo, ante tanta insistencia de Polo Díaz, Néstor indicó que lo haría, y como prueba de ello, llamó a su representante legal, Patricia Palomino, y a la defensora de Florcita, para delante de ellas y de las cámaras finalmente firmar la solicitud del divorcio.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues al día siguiente de la entrevista, Florcita apareció en el programa de Magaly Medina para acusar a Villanueva de violencia psicológica contra su hijo mayor, asegurando que el pequeño no quiere verlo y que un día el cantante intentó quemarle las manitos. Acusación bastante grave que Néstor no permitió.

Néstor Villanueva firmó la solicitud de divorcio. | Video: Día D.

En una segunda entrevista, Villanueva mostró su total rechazo a esa acusación e indicó que la única persona que está exponiendo a sus hijos es la otra parte. Asimismo, decidió levantar una denuncia contra Flor Polo, por violencia psicológica contra su primer hijo. El cumbiambero indicó que puede asegurar que tanto Flor como Susy Díaz le están metiendo ideas a su hijo en su contra.

Respecto al divorcio que firmó ante la abogada de Flor Polo Díaz, el letrado Ysrael Castillo señaló que ahora es él el defensor de Florcita y que solicitará nuevamente que firme la solicitud.

¿DE QUÉ LO ACUSÓ FLOR POLO DÍAZ?

En una reciente entrevista para Magaly Medina, Flor Polo Díaz contó todo el maltrato físico y psicológico que sufrió al lado de su aún esposo Néstor Villanuena.

En el programa de Magaly TV: La Firme, Florcita Polo se sentó y comenzó a narrar como el cantante de cumbia la maltrataba y humillaba en su casa, y en muchos casos frente a sus pequeños quienes evidenciaron todo lo que sufrió su madre al lado de Villanueva.

La hija de Susy Díaz cansada de estos abusos, tomó valor y fue a denunciar al hombre con quien estuvo trece años casada. En diciembre del año pasado, luego de otro episodio de peleas y violencia doméstica acudió a su madre a contarle todo lo que venía sufriendo. “Antes no le quería contar a mi mamá porque no la quería preocupar y recién el 24 de diciembre le dije las cosas que estaban pasando”, señaló Florcita.

Florcita Polo apareció en el programa Magaly Tv: La firme para dar a conocer los difíciles momentos que vivió al lado de Néstor Villanueva.

