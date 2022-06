Anthony Aranda confiesa que es el ‘engreído’ de la mamá de Melissa Paredes: “Le tengo mucho cariño”

Anthony Aranda cuenta que le cocina a la mamá de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que la familia de Melissa Paredes ya considera a Anthony Aranda como uno de sus miembros. Este 28 de junio, el chico reality sorprendió al contar que la mamá de su pareja lo engríe cuando comparten momentos juntos.

Esto después de que Celia Rodríguez expresara su felicidad de ver a su hija como enamorado del bailarín. “De verdad que Antyno se a portado súper. Me encanta verlos felices”, escribió Doña Celia en una publicación de la modelo donde posaba junto al también coreógrafo luego de celebrar sus 7 meses de noviazgo.

Su comentario no pasó desapercibido para Anthony Aranda y ante las cámaras de En Boca de Todos aseguró que le tiene mucho cariño a la madre de Melissa Paredes e, incluso, señaló que la ve como una segunda mamá.

“Ella es mi mami, mi segunda mami. Ella es lo máximo, le tengo muchísimo cariño” , comenzó diciendo el integrante de Esto es Guerra y a lo que el reportero le preguntó si era el engreído de la casa. “Sí, por supuesto. Yo también la engrío, a veces voy hasta su casa y le preparo algo, pero todo chévere. Siempre tuvimos buena química” , sentenció el guerrero.

En otro momento, indicó que su romance con la exreina de belleza está en su mejor momento, pero no dejan de tener algunos problemas como cualquier pareja. No obstante, quiere mantener feliz a la exconductora de América Hoy.

Anthony Aranda confiesa que es el ‘engreído’ de la mamá de Melissa Paredes. (VIDEO: América Televisión)

Tal parece que, Celia Rodríguez ha estado atenta a las declaraciones de la figura de América Televisión, pues le agradeció sus palabras en sus redes sociales. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la señora dejó entrever que opina lo mismo que él.

“Gracias, igualmente”, escribió junto a un emoji de rayo horas después de emitirse el reportaje. Recordemos que el sobrenombre de Anthony Aranda en Esto es Guerra es ‘El rayo’.

MELISSA PAREDES NO INICIÓ SU ROMANCE CON ANTHONY ARANDA ESTANDO CON RODRIGO CUBA

Melissa Paredes reafirmó que no le fue infiel a Rodrigo Cuba y que su relación con Anthony Aranda inició tiempo después que ambos terminaron. La exreina de belleza se sentó en el programa Amor y Fuego para contestar las preguntas de los conductores el pasado 16 de junio.

Gigi Mitre quiso saber si la modelo estuvo vinculándose con el bailarín al mismo tiempo que seguía en una relación con el padre de su hija, Rodrigo Cuba. “¿Tú no has estado con los dos a la vez?”. “En ningún momento he estado con los dos a la vez” , dijo la actriz.

Por su parte, la presentadora de espectáculos señaló que considera que el matrimonio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se acabó porque la modelo ya se había fijado en el bailarín y comenzó a tener sentimientos hacía él.

Finalmente, Melissa Paredes negó que su romance con el integrante de Esto es Guerra haya iniciado a los pocos días de ser ampayados. “Si estaba en medio de todo un escándalo, ¿cómo yo iba a iniciar una relación con alguien?”, manifestó causando la risa de Gigi Mitre y Rodrigo González.

Melissa Paredes asegura que no inició su relación con Anthony Aranda estando con Rodrigo Cuba. (VIDEO: Willax TV)

