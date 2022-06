La respuesta de Melissa Paredes que desató la burla de Gigi Mitre

Melissa Paredes aseguró que el primer beso con Anthony Aranda fue el día que la ampayaron. (Foto: Captura)

Melissa Paredes estuvo este 16 de junio en el programa Amor y Fuego para hablar sobre la polémica que ha desatado su ampay con Anthony Aranda y su divorcio con Rodrigo Cuba. En medio de sus declaraciones, vivió un tenso momento con Gigi Mitre.

La conductora televisiva no dudó en preguntarle si su exesposo sabía que mantenía una relación con el bailarín. Ante ello, la exreina de belleza se mostró indignada y aclaró que no tenía un romance con el chico reality.

Sin embargo, lo que causó sorpresa entre los conductores televisivos fue que Melissa Paredes aseguró que su primer beso con Anthony Aranda se dio el día que la ampayaron. Recordemos que, ambos fueron captados besándose en el estacionamiento de un gimnasio el 18 de octubre del 2021.

“Lo que tú viste en el ampay fue un beso y fue el primer beso que nos habíamos dado”, señaló la actriz y a lo que Gigi Mitre no dudó en preguntarle si era cierto. “¿Me vas a decir que esa fue la primera vez que se besaron?” , consultó.

Rápidamente, la modelo reafirmó su versión y su respuesta causó la burla de la conductora televisiva. “Ay Melissa que farsante eres por favor. O sea, justo Magaly tuvo la suerte, después de hacerte un seguimiento, justo te captó en el momento besándote por primera vez (...) No me vas a decir que justo Magaly te agarró en el primer beso, eso no te lo va creer nadie“.

“Si no me crees es tu problema, es más, después de eso con Anthony no nos vimos hasta noviembre”, sentenció la exconductora de América Televisión.

Posteriormente, Melissa Paredes contó que la producción de América Hoy le dijo que los reporteros de Magaly Medina la estaban siguiendo dos semanas antes de captarla en situaciones cariñosas con el integrante de Esto es Guerra.

Melissa Paredes sabía que los reporteros de Magaly Medina la estaba siguiendo. (VIDEO: Willax TV)

