Melissa Paredes reafirmó que no le fue infiel a Rodrigo Cuba y que su relación con Anthony Aranda inició tiempo después que ambos terminaron. La exreina de belleza se sentó en el programa Amor y Fuego para contestar las preguntas de los conductores este 16 de junio.

Como se recuerda, la modelo ha asegurado en varias entrevistas que no cometió infidelidad y que su romance con el bailarín inició luego de acabar con su matrimonio. Sin embargo, Gigi Mitre no dudó en consultarle si considera que tuvo una ‘conducta deshonrosa’, pues aún seguía casada con el futbolista, pero ya se había besado con el coreógrafo.

“Tú dices que no fuiste infiel pero ¿aceptas que tuviste una conducta deshonrosa?”, consultó la conductora y a lo que Melissa Paredes aceptó: “Sí, porque estaba dentro de un matrimonio. Legalmente ni con una firma estaba separada”.

Siguiendo en la misma línea, Gigi Mitre quiso saber si Melissa Paredes estuvo vinculándose con Anthony Aranda al mismo tiempo que seguía en una relación con el padre de su hija, Rodrigo Cuba. “¿Tú no has estado con los dos a la vez?”.

“En ningún momento he estado con los dos a la vez”, dijo la actriz.

Por su parte, la presentadora de espectáculos señaló que considera que el matrimonio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se acabó porque la modelo ya se había fijado en el bailarín y comenzó a tener sentimientos hacía él.

“Es mi percepción y opinión, que tú decidiste terminar con el ‘Gato’ Cuba porque ya te estabas alborotando con el ‘Gato’ activador. De repente estoy mal o me equivoco”, sentenció.

Finalmente, Melissa Paredes negó que su romance con el integrante de Esto es Guerra haya iniciado a los pocos días de ser ampayados. “Si estaba en medio de todo un escándalo, ¿cómo yo iba a iniciar una relación con alguien?”, manifestó causando la risa de Gigi Mitre y Rodrigo González.

Melissa Paredes asegura que no inició su relación con Anthony Aranda estando con Rodrigo Cuba. (VIDEO: Willax TV)

RODRIGO GONZÁLEZ DEFIENDE A MAGALY MEDINA DE MELISSA PAREDES

Cuando Melissa Paredes se encontraba hablando sobre la cámara Gesell, Rodrigo González notó que la también actriz en todo momento evitaba mencionar el nombre de Magaly Medina. “¿Qué pasa con Magaly? A la que llamaste ‘mostra’ y parece que te has olvidado que no naciste como te vemos ahora“, le dijo.

Lejos de evadir dicha pregunta, Melissa Paredes señaló que ella no ha olvidado sus raíces y sabe perfectamente que se ha realizado diferentes cirugías para mejorar su imagen ante las cámaras.

“No es que me haya olvidado, es más, ayer me lo preguntaron ellos y les dije que no me consideraba bonita, sino no me hubiera arreglado y hecho cosas, además me sigo arreglando”, comentó.

Asimismo, la también actriz no dudó en encarar a Rodrigo González por salir en defensa de Magaly Medina. “¿Cuál es el problema?”, le preguntó Melissa Paredes a el conductor de Amor y Fuego. “Bueno... para ofender a alguien y por el físico además”, respondió el conductor.

El conductor de Amor y Fuego salió en defensa de Magaly Medina luego de los insultos que recibió por parte de Melissa Paredes hace unos días.

