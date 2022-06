Rodrigo González a Melissa Paredes por decirle ‘mostra’ a Magaly Medina: “Parece que te has olvidado de cómo naciste”

Rodrigo González encara a Melissa Paredes en vivo. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Volvió a contar su verdad. Melissa Paredes se sentó en el set de Amor y Fuego para responder las dudas que tenían Rodrigo González y Gigi Mitre acerca de su supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba. Durante su presentación, la modelo tuvo más de un enfrentamiento con el popular ‘Peluchín’.

Cuando se encontraban hablando sobre la cámara Gesell, el conductor de Willax notó que la también actriz en todo momento evitaba mencionar el nombre de Magaly Medina. “ ¿Qué pasa con Magaly? A la que llamaste ‘mostra’ y parece que te has olvidado que no naciste como te vemos ahora ”, le dijo.

Lejos de evadir dicha pregunta, Melissa Paredes señaló que ella no ha olvidado sus raíces y sabe perfectamente que se ha realizado diferentes cirugías para mejorar su imagen ante las cámaras.

“No es que me haya olvidado, es más, ayer me lo preguntaron ellos y les dije que no me consideraba bonita, sino no me hubiera arreglado y hecho cosas, además me sigo arreglando”, comentó.

Asimismo, la también actriz no dudó en encarar a Rodrigo González por salir en defensa de Magaly Medina. “¿Cuál es el problema?”, le preguntó Melissa Paredes a el conductor de Amor y Fuego. “Bueno... para ofender a alguien y por el físico además”, respondió el conductor.

De manera inmediata, la modelo recordó que en más de una ocasión la ‘Urraca‘ se ha referido a ella de manera despectiva, por lo que no ve nada de malo en que ella haga lo mismo. “ ¿Y ella si me puede ofender y denigrarme como mujer? ”, añadió.

Al escuchar esta respuesta, ‘Peluchín‘ volvió a sacar la cara por Magaly y sostuvo que la mala fama que tiene en estos momentos la exreina de belleza se lo hizo ella misma. “ Ella no te ha denigrado como mujer, eso te lo has hecho tu sola, despacito y con buena letra ”.

Melissa Paredes volvió a defenderse asegurando que a ella la atacan por ser mujer, mientras que a los hombres le dejan hacer lo que quieran. “¿Por qué? ¿Por un ampay se denigra a una mujer? Los hombre si pueden hacer lo que quieran y a ellos sí normal”, indicó.

“Hay hombres que sacan la vuelta, le sacan la miércoles a su pareja, las abandonan y ellos si todo bien. Ellos todo bien, pero a mí si se me denigra como mujer. Ustedes hablan de doble moral y tienen bastante doble moral también ”, sentenció.

El conductor de Amor y Fuego salió en defensa de Magaly Medina luego de los insultos que recibió por parte de Melissa Paredes hace unos días.

