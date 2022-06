Anthony Aranda reaccionó así cuando le recordaron la cuestionada foto con la hija de Melissa Paredes

Anthony Aranda respondió incómoda pregunta de los 'urracos' de Magaly Medina. (Foto: Composición)

Anthony Aranda acompañó a su pareja Melissa Paredes en el avant premiere de la película “Igualita a mí”, donde ella protagoniza un papel principal con Carlos Alcántara. Durante su paso por la alfombra morada, ‘El activador’ recibió un par de preguntas de los reporteros de Magaly TV La Firme, programa que difundió su sonado ampay con la modelo en octubre del año pasado.

Antes de ser abordado por los ‘urracos’ de Magaly Medina, el competidor de Esto es Guerra declaró para diversos medios que siempre estará al lado de Melissa Paredes. “La apoyo en todo, en lo bueno y en lo malo, siempre la apoyo en todo. Para eso está la pareja”, comentó para poco después dejar abierta la posibilidad de unirse en matrimonio.

Cuando todo parecía felicidad, Anthony Aranda recibió una pregunta incómoda. “¿No creíste que fuera de lugar tener a la hijita de Melissa Paredes en las piernas? Sería bueno aclararlo”, le recordó la reportera de ATV ante la mirada fastidiada del bailarín, quien no tuvo reparos en pedirle que no toque más ese tema.

“No pienso hablar de ese tema, no hablo de ese tema, muchísimas gracias”, fue lo único que contestó Aranda antes de retirarse molesto. Su novia, la exconductora de América Hoy, tampoco quiso brindar declaraciones al programa de Magaly Medina.

Recordemos que la periodista de espectáculos y Paredes están enfrentadas desde que se emitieron las imágenes donde aparece la modelo, casada en ese entonces con Rodrigo Cuba, besando al bailarín Anthony Aranda. Hasta la fecha, ninguna ha dado su brazo a torcer en defender su versión.

RODRIGO CUBA DIFUNDIÓ LA POLÉMICA FOTO

En mayo de este año, el ‘Gato’ Cuba rompió su silencio en una íntima entrevista con Magaly Medina, en la que habló de diversos temas sobre el fin de su matrimonio con Melissa Paredes y la actual relación de padres que tienen. Uno de los temas de los que más se habló fueron las fotos que le envía la modelo cuando el futbolista pide ver a su hija.

Según el jugador del Sport Boys, la exconductora de América Hoy le manda fotografías de pequeña durante el día, pero en compañía del bailarín Anthony Aranda y en situaciones algo incómodas. Una en particular, en donde la menor aparece durmiendo en el regazo del bailarín, molestó con creces a Rodrigo Cuba.

“Es incómodo. Mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores que no las he puesto por respeto, pero si considero que todo debe tener un sentido común. Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija yo siempre se las he mandado como debe ser”, expresó el deportista.

El futbolista confesó que Melissa Paredes intentó convencerlo para que elimine su comunicado. “Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva”, dijo.

¿CUÁL ES EL CONTEXTO DE LA FOTO?

Tras la polémica, Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, salió en el programa América Hoy a aclarar la situación y explicar a detalle el contexto de lo sucedido. Además, aseguró que la forma en que están exponiendo a su nieta la tiene muy molesta.

“Mi hija estaba en ese carro con mi nieta. Bajó a comprar la medicina porque la bebe no quería que Anthony se mueva porque se acurrucó al costado y Melissa es la que maneja. Anthony solo tiene brevete de moto”, comenzó a relatar.

Incluso aseguró que Melissa estuvo en todo momento pendiente de su hija. “Ella estaba en la farmacia. Baja las ventanas para poder comprar el jarabe y ver a su hija, por si llora o algo. Pudo haber bajado Anthony, pero la bebé lloraba, no quería que él se levantara ”, explicó la madre.

