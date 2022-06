Hernando Guerra García. | Foto: Agencia Andina

El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García respondió al incidente del que fue protagonista el lunes en la sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. El legislador, que debía trabajar de manera presencial o virtual, prefirió la segunda modalidad, pero al prender la cámara de su celular, al mediodía, se lo vio en lo que parecía ser una playa, sin polo, con lentes, sombrero, en un ambiente veraniego.

Al respecto, el exjefe del Plan de Gobierno de Keiko Fujimori, lamentó haber prendido la cámara en esos momentos y aseguró que tenía planeado un viaje con su familia a las playas del norte del país. Sin embargo, reconoció que no contaba con licencia sin goce de haber del Congreso.

“Lo que ocurrió es que, en esta semana, según los cálculos que yo había hecho, ya no iba a haber comisiones (...) porque debíamos cerrar la legislatura. Tampoco iba a haber pleno. Programé para estos días esto. Lamentablemente he tenido que trabajar estos días , como me ha sucedido una vez que programé irme afuera y tuve que estar conectado”, dijo Guerra García en entrevista con RPP Noticias.

Hernando Guerra García dijo que “le pusieron trabajo en el momento en que quería descansar” | Video: RPP Noticias





