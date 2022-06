Luis Vargas Valdivia: “[Pedro Castillo] no es consciente del grave daño que le está haciendo a la figura presidencial” | ENTREVISTA

Exprocurador Luis Vargas Valdivia opina sobre la negativa del presidente Pedro Castillo a declarar ante la Comisión de Fiscalización.

El presidente de la República, Pedro Castillo, decidió hoy no recibir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Esto a pesar de que había señalado que sí lo haría porque estaba dispuesto a someterse a las investigaciones en el marco del caso Sarratea.

Respecto a esta actitud del mandatario de no colaborar con esclarecer los graves acusaciones que hay en su contra, Infobae entrevistó al exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, quien enfatiza que Castillo está dañando seriamente la credibilidad y la figura de la presidencia de la República.

El presidente Pedro Castillo no recibió a la Comisión de Fiscalización que lo investiga por el caso Sarratea. ¿Qué mensaje brindó?

Desde el punto de vista político y mediático lo debilita. El presidente siempre ha salido a decir que está dispuesto a asumir cualquier investigación. Sin embargo, hemos visto que en la fiscalía ha tratado junto a sus abogados de entorpecer y evitar las investigaciones. Eso responde, justamente, a este recurso interpuesto [tutela de derechos] ante el Poder Judicial que ha sido desestimado en primera instancia pidiendo la nulidad de la disposición del fiscal de la Nación que lo investiga. Y esta conducta se ve reflejada, nuevamente, a su negativa de recibir a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

¿Usted cree que no quiere colaborar con las pesquisas?

Aquí hay una serie de factores. Primero, creo que el presidente está muy mal asesorado. Segundo, es obvio que, como él mismo declaró al asumir, no está preparado para el cargo y sigue aprendiendo. Y tercero, hay un animo en lo posible de evitar estas investigaciones. [Pedro Castillo] cree que esto es una campaña mediática y política de la derecha, pero parece que no es consciente de la realidad. No entiende que hay un rechazo sostenido y constante que tiene en la opinión pública. Sus niveles de desaprobación son altos y no van a mejorar . El presidente no está tomando decisiones adecuadas para el manejo del Estado. Si a esto le sumamos los actos de corrupción por parte de miembros del Ejecutivo, el resultado es la perdida de confianza. Su posición no ayuda a la lucha contra la corrupción.

Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, ha señalado que Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, adelantó opinión al decir en una entrevista con el diario El Comercio que había pruebas contundentes contra el mandatario. ¿Cómo evalúa este argumento?

Es obvio que la defensa legal está tratando de aplicar supuestos de objetividad. Pero estamos ante una investigación que está siendo efectuada por un órgano jurídico. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha señalado en sentencias que se debe respetar el debido proceso cuando se comparecen ante estas comisiones, en este caso, el presidente hubiera dejado constancia que [Héctor Ventura, titular de la Comisión de Fiscalización] se abstenga debido a que adelantó opinión. Si aceptaba este requerimiento, los otros integrantes de la comisión hubiesen proseguido con el interrogatorio.

¿Entonces no considera que este argumento fuera motivo para impedir la diligencia de hoy?

Yo le hubiese aconsejado al presidente recibirlos y dejar constancia, en todo caso, su acusación [adelanto de opinión del titular de la Comisión de Fiscalización]. Este hecho lo que permitiría, primero, es demostrar que está dispuesto a afrontar la investigación. Segundo, que al afrontar la investigación, va recibir a los miembros de la comisión. Y tercero, que hará uso de su derecho a la defensa.

Otro argumento se basa en un informe del Ministerio de Justicia que señala que “la Comisión de Fiscalización y Contraloría no tiene competencia para investigar al presidente de la República por presuntos delitos comunes o de función que se hayan cometido durante el ejercicio de su mandato”. ¿Qué análisis tiene?

Ese es un tema opinable. Es un informe jurídico que expresa la posición legal del Ministerio de Justicia. Ahora, el problema es que forma parte del Gobierno y resulta una opinión subjetiva. El ministro [Félix Chero] se ha constituido con otros ministros en defensores del presidente. Recordemos que también salió a decir que consideraba que el fiscal de la Nación no podía investigar basándose en el articulo 117. Sin embargo, el Poder Judicial ha realizado una interpretación adecuada de la Constitución y ha desestimado ese pedido [tutela de derechos] de la defensa del presidente.

Pedro Castillo en Lambayeque. Foto: Presidencia

No recibir a la Comisión de Fiscalización, tratar de anular la investigación en el Poder Judicial y amenazar con ir al Tribunal Constitucional, ¿hay una marcada actitud del presidente Castillo de obstruir la acción de la justicia? ¿Es alguien que oculta algo?

Estas no son maniobras del abogado. Se ha pretendido disociar al presidente de su defensa. El abogado actúa así por indicaciones de su cliente. Juntos plantean estos recursos como medios de defensa que son validos, pero que dejan un mensaje negativo a la colectividad. Primero, el presidente no está diciendo la verdad al decir “aquí estoy y voy afrontar las investigaciones” cuando en la práctica lo que hace es entorpecer esas investigaciones. Dos, desde el punto de vista procedimental, esta ya es una conducta procesal que deberá tomarse en cuenta en su momento cuando deje el cargo o el Congreso decide vacarlo. El presidente no tiene una real compresión de estos hechos y no logra entender todavía su cargo. Él está obligado a hacer cumplir la Constitución, el ordenamiento legal, los mandatos del Poder Judicial y del Ministerio Público. No es consciente del grave daño que le está haciendo a la figura presidencial.

Y esto se complementa que algunos constitucionalistas señalaron que el presidente ha cometido infracción constitucional al no recibir a la comisión.

Eso también podría ser. ¿Qué hubiese pasado si el presidente no asistía a declarar a la citación del fiscal de la Nación? También podría haber sido denunciado por infracción a la Constitución porque el presidente de la República, así como está obligado a cumplir las resoluciones judiciales, también debe hacerlo con las disposiciones fiscales. Al negarse a asistir a una citación de la Comisión de Fiscalización, lo que está haciendo es infringir el mandato constitucional y la separación de poderes.

¿Qué opinión tiene de la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides?

La doctora Benavides es una fiscal de carrera y tengo buenos antecedentes. Usted recordara que, cuando el exfiscal Chávarry trató de cesar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, ella se opuso a esa medida y mostró su disconformidad. Entonces, creo que tiene antecedentes de compromiso institucional y respeto del Ministerio Público. El hecho de que, tras haber sido designada, haya dicho que seguirá la investigación iniciada por el fiscal Pablo Sánchez contra el presidente, demuestra que está comprometida con la defensa y la lucha de los intereses nacionales.

¿Si los fugados Fray Vásquez, Bruno Pacheco y Juan Silva terminan cayendo, el presidente Castillo también lo hará?

Ahí hay un tema de hasta qué punto hay un principio de lealtad. ¿Habrá lealtad entre ellos? No creo.

Zamir Villaverde ya comenzó hablar contra Castillo cuando fue mandado a la cárcel.

Claro, hay varios colaboradores muy cercanos al entorno presidencial que ya comienzan a hablar frente a la opción de recibir una pena de 15 años de privación de la libertad porque son varios delitos que están estipulados en nuestro código penal. Frente a ese escenario, la alternativa es la colaboración eficaz a efectos de reducir la sanción y evitar la cárcel. Por eso, no creo que exista lealtad entre ellos. Estamos hablando de gente que comete delitos y no de caballeros.