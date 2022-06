“No se puede prestar a un circo”, abogado de Pedro Castillo justifica al presidente tras negarse a declarar ante la Comisión de Fiscalización

El abogado constitucionalista Omar Cairo señaló que Pedro Castillo vulneró el artículo 97 de nuestra Carta Magna.

El abogado Benji Espinoza le sugirió a su patrocinado, el presidente de la República Pedro Castillo no acudir a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Efectivamente, este lunes el jefe de Estado no respondió a las interrogantes del grupo parlamentario. Frente a esta decisión, el jurista aseguró que no se habría cumplido con el debido proceso.

Espinoza aseguró que las investigaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización no se estarían ciñiendo al “debido proceso”. El funcionario aseguró que las investigaciones y el proceso en sí no se estaría llevando a cabo de forma imparcial y objetiva, dado que habrían pronunciamientos de miembros de la Comisión que opinarían respecto al hecho en cuestión.

“Todos tenemos derecho al debido proceso y el debido proceso es un conjunto de derechos, entre ellos está el derecho de que si investigan como órgano debe ser imparcial, el derecho a que la investigación sea objetiva, que no esté teñida de subjetividad, el derecho a recibir toda la información que dices tener contra mí. Eso no se ha cumplido en el caso del presidente de la República”, declaró el abogado Espinoza.

En esta línea, el abogado calificó a la Comisión liderada por Héctor Ventura como “incompetente” en el marco de la investigación contra su patrocinado. Además, indicó que el funcionario está abierto a declarar en el el marco de “la colaboración reciproca entre los poderes del Estado”; sin embargo, habrían algunos factores que indicarían que el grupo parlamentario “no está actuando con respeto al debido proceso”,

“El presidente de la Comisión de Fiscalización dice que no solo hay dichos sino pruebas contra el presidente, esto es inadmisible (…) Se dice que hoy pretenden tomarle la declaración al presidente pero que el miércoles ya presentarán su informe final. Claramente el informe ya está hecho. La declaración del presidente es solo para decir que se le escuchó y se respetó el debido proceso”, aseguró a la prensa.

Criticó, además, que el presidente de la Comisión ya habría juzgado sin haber escuchado la versión del Jefe de Estado y criticó al órgano investigador por no haber entregado la información solicitada.

“Se le pide a la comisión que se le haga llegar todas las declaraciones que puedan sindicar, señalar, sospechar, pero responden ‘que vengan sus abogados’. El órgano que está investigando al presidente no le da las facilidades. Debe de entregar la información y no lo hizo. Todos esos elementos hacen establecer que no hay debido proceso y que el presidente no se puede prestar a un circo ”, recalcó.

RESPONDE LA COMISIÓN

Tras el pronunciamiento y las acusaciones de la defensa de Pedro Castillo, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Héctor Ventura, aseguró que sí se estaría cumpliendo el debido proceso y que no se habrían emitido opiniones personales en cuando a la investigación.

“Puedo ser enfático en mencionar que en ningún momento hemos adelantado opinión alguna”, indicó el funcionario a RPP.

Además, respecto a las investigaciones y pruebas que se habrían recolectado, el funcionario aseguró que habrían recogido “elementos de convicción” que podrían vincular al presidente con el caso de corrupción.

“Elementos, dije. Tenemos elementos de convicción, sospechas indiciales. Tenemos suficientes elementos de convicción donde podríamos tener a bien cuál es la responsabilidad del Presidente de la República ”, recalcó .

El parlamentario señaló que los elementos serían el conjunto de “contratos, declaraciones, testigos, chats, audios” encontrados en el marco del proceso de la investigación.

La infromaión sería útil para la defensa del Jefe de Estado. |Video: Canal N

Es importante señalar que el miércoles 22 de junio, la Secretaría de Presidencia solicitó la información recolectada hasta el momento de la investigación contra el mandatario para trabajar en la defensa. En esta línea, la Comisión respondió horas más tarde indicando que se brindarían las facilidades para acceder a los documentos. En calidad de investigación, el órgano no podría entregar los informes a la defensa, sería la otra parte la encargada de acudir.

Ventura aseguró que, pese a que realizaron este anuncio, ningún personaje de la representación legal de Castillo Terrones se acercó a recoger dichos documentos solicitados.

SEGUIR LEYENDO: