Aldo Miyashiro aclara que no ha hablado ni está en proceso de reconciliación con Érika Villalobos

Después de protagonizar un ampay con la reportera Fiorella Retiz, acto que ocasionó la ruptura de su matrimonio con Érika Villalobos, Aldo Miyashiro se expuso nuevamente a la prensa donde habló sobre este error que daño a su familia. El actor presentó la nueva obra donde participará, ‘Los vecinos de arriba’, que se estrena este jueves 7 de Julio en el Teatro Julieta.

Bastante tranquilo y tomando con mucho cuidado cada palabra, Aldo Miyashiro contestó a las preguntas de la prensa. En principio, negó que haya conversado de una posible reconciliación con Érika Villalobos. Como se recuerda, la especulación nació luego que el propio actor publicara una foto suya en el palco del teatro donde la madre de sus hijos estaba brindando una función. Incluso, recomendó la obra.

“Tenemos una buena relación como padres, yo le he pedido disculpas a ella y todos los que he lastimado con este hecho. Es mi responsabilidad, lo tengo claro, pero sabemos que vamos a ser padre de nuestros hijos toda la vida. T enemos una comunicación constante por los chicos. Hemos tenido reuniones con los profesores, actividades”, indicó Aldo Miyashiro a Trome.

Asimismo, se preguntó por qué tendría que faltar o evitar una obra donde actúan sus seres queridos por el qué dirá de los demás. Miyashiro explicó que en esta puesta en escena también participa su hija.

“(Érika) es una actrizota, es una actriz que admiro y respeto, que me gusta ver en escenario. Ahora, también actúa mi hija, entonces quería verla. No voy a dejar de ir a un lugar cuando actúa gente que yo quiero, no me parecía nada extraño (ir a verlas)”, resaltó.

Consultado por si ha conversado con la actriz y cantante sobre una posible reconciliación, Aldo aclaró que no, y mucho menos están en proceso de ello. “No hemos hablado para nada de eso, estamos en un proceso de poder enfrentar de la mejor forma el tema con nuestros hijos. ¿Si me gustaría una reconciliación? De eso no voy a hablar , no me gustaría un titular del todo claro de lo que estoy pensando en este momento. De lo que estoy convencido es que el mejor camino para nuestros hijos es que estemos lo mejor posible”, resaltó.

“Nuestros hijos son chiquitos y nos necesitan, trato de estar lo mejor que puedo”, indicó en otro momento.

¿QUÉ DIJO DE FIORELLA RETIZ?

El conductor de La Banda del Chino evitó contestar si seguía amando a Érika Villalobos, además de las consultas sobre Fiorella Retiz, quien planea tomar acciones legales contra sus detractores. “No voy a hablar sobre el tema, cada quien toda sus decisiones”, puntualizo.

Sin embargo, el aclara que no lo hará, no tomará ninguna medida legal ante las críticas que ha recibido y viene recibiendo, pues se hace responsable de sus actos.

“No voy a tomar ninguna acción legal, me hago responsable de mis actos. Lo único que sé es que no le voy a dar ninguna explicación a nadie”, concluyó.

EL REGRESO DE ALDO MIYASHIRO AL TEATRO

Aldo Miyashiro, Vanessa Terkes, Sebastián Monteghirfo y Lita Baluarte vuelven a la tarima con Los Vecinos de Arriba. Los actores darán vida a una historia de parejas que se cuestionan entre sí y se ven obligados a tomar decisiones radicales sobre su relación.

La obra está dirigida por Daniela Lanzara y escrita por Cesc Gay. Se estrenará el próximo 7 de julio y permanecerá por ocho funciones en el Nuevo Teatro Julieta, ubicado en Miraflores. En cuanto a los intérpretes,

Los Vecinos de Arriba tendrá una duración de 90 minutos por función y está recomendada para mayores de 18 años. Para acceder a mayor información sobre el próximo estreno, ingresa a Joinnus.

