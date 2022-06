¿Cómo sigue la vida de Aldo Miyashiro, Óscar Del Portal y las protagonistas del ampay tras el escándalo de infidelidad?

Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar Del Portal y Fiorella Méndez, protagonistas de un ampay. Foto: composición

Luego del ampay que Magaly Medina emitiera en su programa de los conductores Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, besándose en la sala del departamento de Óscar Del Portal, el conductor de la Banda del Chino está decidido a recuperar su matrimonio con Érika Villalobos.

Por otro lado, Óscar Del Portal está en el mismo camino, ya que luego de ser captado por las cámaras de Magaly Medina en gestos cariñosos con la productora Fiorella Méndez, y agregado a eso también se difundió los recibos de la habitación del hotel que presuntamente habrían alquilado juntos. Se le ha visto usando el anillo de matrimonio que tiene con Vanessa Químper.

Pero ¿qué es de la vida de estos cuatro personajes que acapararon los titulares de las portadas de las principales portales y diarios en el mes de abril de este año?, Aquí te contamos que están haciendo y qué publican en sus redes sociales.

El conductor y productor, Aldo Miyashiro fue el primero en regresar a su trabajo como presentador del programa ‘La Banda de Chino’, apareció luego de tres semanas con un semblante muy resquebrajado y bastante delgado.

“Muy buenas noches a todos, compañeros, agradecerles por todo. Este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le cometí a mi familia, y es lo que seguiré haciendo mientras tenga vida ”, fue lo que dijo el 13 de mayo en su programa de América Televisión.

Aldo Miyashiro regresó a la conducción de La Banda del Chino y se refirió al ampay con Fiorella Retiz por última vez | VIDEO: América TV / LBDC

Un mes después, el 12 de junio, fue a ver la obra de teatro, ‘Todos Vuelven’ donde su expareja Erika Villalobos es una de las protagonistas, todo indica que estaría intentando acercarse a la actriz.

Incluso, compartió en su red social una imagen tomada desde uno de los palcos del Teatro Municipal de Lima. Además, recomendó el musical etiquetando a todos los actores que salen en la obra incluyendo a Erika Villalobos.

Aldo Miyashiro fue a ver a Érika Villalobos al teatro. (Foto: Instagram)

Sin embargo, no tuvo respuesta por parte de Érika, ella sigue enfocada en su carrera como actriz y no ha brindado declaraciones con respecto al tema a ningún medio.

ÓSCAR DEL PORTAL

Por su lado, Óscar Del Portal, demoró un poco más en regresar a su trabajo, el primer programa en retornar fue el domingo 29 de mayo en Fútbol en América junto a sus compañeros Erick Osores y Richard De La Piedra.

Pero un curioso detalle llamó la atención de los cibernautas, Del Portal llevaba puesto su aro de matrimonio, demostrando que sus intenciones son claras de recuperar la relación que tenía con esposa Vanessa Quimper.

Hace pocos días se lo vio muy afectado por la eliminación de la selección peruana del fútbol de la clasificación al Mundial Qatar 2022. Luego del partido, Óscar se mostró conteniendo las lágrimas y se quebró al intentar hablar de este resultado en vivo.

No obstante el público mediante las redes sociales le reclamó porque no actuó de la misma manera cuando los captaron en gestos cariñosos con Fiorella Méndez y su matrimonio estuvo a punto de acabarse.

Óscar del Portal se quiebra en vivo tras derrota de Perú. (Video: América Tv)

RETIZ Y MÉNDEZ BORRARON SUS FOTOS DE INSTAGRAM

Después de protagonizar un escandaloso ampay con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz estuvo desaparecida en las redes sociales por unas semanas, hasta que publicó un mensaje pidiendo perdón por todo lo que había sucedido.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, se lee en la imagen.

Comunicado de Fiorella Retiz

La reportera borró todas su fotos de su cuenta de Instagram y comenzó a colgar instantáneas nuevas, algunas de infarto, posando en bikini en la playa. Además de postales de su viaje a Cartagena, Colombia, donde mostró su bien cuidada figura.

Fiorella Retiz muestra fotos de su viaje a Cartagena. Foto: captura

Por su lado Fiorella Méndez a quien se le vinculó con el conductor de deportes Óscar Del Portal, se fue poco tiempo después a Miami, Estados Unidos, pero luego regresó a continuar con su vida como productora.

Fiorella Méndez y su cuenta de Instagram

Luego del escándalo, Fiorella Méndez se ha dedicado a su trabajo y a pasar tiempo con su hijo. Además se le ha visto compartir reuniones y paseos familiares con el padre de su pequeño, el cantante de cumbia Pedro Loli.

Con respecto a su cuenta de Instagram, también borró absolutamente todas sus fotos que tenía y mantiene una post donde dejo el siguiente mensaje: “Resiste y mantén la fe, se vienen cosas maravillosas”.

Fiorella Méndez deja el siguiente mensaje en su Instagram.

La noche del jueves 16 de junio, Magaly Medina no quiso quedarse sin comentar y señaló que las más perjudicadas en este tema, fueron Fiorella Méndez y Fiorella Retiz porque se quedaron sin trabajo.

“Las Fiorellas borraron todo, quisieron borrar las huellas del pecado, son las que más perdieron, porque finalmente ellos (Aldo y Óscar) regresaron a sus respectivos programas como si nada hubiera pasado...ellas se quedaron en la calle, porque pichanga no creo que haya, no creo que Miyashiro este organizando pichangas...no lo sé...”, dijo la periodista Medina.

Magaly Medina opina acerca de Fiorella Méndez y Fiorella Retiz. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

