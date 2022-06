Fiorella Retiz revela que le escribió al dueño de Willax TV y arremete contra Amor y Fuego

Fiorella Retiz revela que le escribió a Erasmo Wong para pedirle que Amor y Fuego no hablen de ella. (Foto: Instagram)

Fiorella Retiz continúa desatando su furia contra Amor y Fuego. La periodista volvió a pronunciarse con otro comunicado donde insiste que el programa está cometiendo delitos de acoso y discriminación en su contra. Además, reveló que le escribió al dueño de Willax TV, Erasmo Wong.

Como se recuerda, la reportera publicó el pasado viernes 24 de junio un extenso texto donde aseguraba que el magazine no respeta su decisión de alejarse de los medios de comunicación y denigra su nombre debido a su ampay con Aldo Miyashiro.

Esto no pasó desapercibido para Rodrigo González, quien le respondió en vivo tildándola de ‘víctima’ y negó todo tipo de acto discriminatorio hacía Fiorella Retiz. Incluso, contó que su equipo de producción habló con un abogado para asegurar que no estaban cometiendo ningún delito al momento de hablar sobre ella.

PUEDES LEER: Fiorella Retiz acusa a Amor y Fuego de acoso y discriminación: “Cometí un error, pero no pueden perseguirme”

Sin embargo, la reportera no se quedó con los brazos cruzados y a través de las historias de su cuenta de Instagram emitió un comunicado señalando que el popular ‘Peluchín’ y Gigi Mitre no la respetan, pues le han ‘lanzado adjetivos agraviantes’.

“El programa ‘Amor y Fuego insiste en referirse a mi persona y esta tarde (27 de junio) han querido justificar los delitos de acoso y discriminación diciendo que su abogado les ha dicho que ellos actúan con Animus Jocandi, es decir, con ánimo de broma. Sin embargo, lanzaron adjetivos agraviantes y, lo cierto, es que ya tienen varias denuncias, el público cuestiona lo que hacen y en cualquier tribunal sus supuestas bromas serán sancionadas. Lo que han demostrado, una vez más, es que se burlan de la ley y no respetan a las personas”, se lee en el primer párrafo de su texto.

LE ESCRIBIÓ AL DUEÑO DE WILLAX TV

Asimismo, reveló que intentó comunicarse con Erasmo Wong, dueño de Willax Televisión, para pedirle que tome medidas sobre lo que se transmite en el programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Hace varios días le envié al Sr. Erasmo Wong en su condición de alto directivo de Willax, haciéndole notar que un programa de espectáculos no tiene licencia para cometer actos ilegales (...) Por esta razón, el día 22 de junio, le envié al Sr. Eramos Wong una carta pidiéndole que ‘tenga a bien tomar las medidas necesarias, pedido que estoy segura usted atenderá porque sin duda en sus valores personales y familiares están el respeto a la ley y el respeto a mi condición de mujer que no puede ser acosada en su domicilio en el cual, además, vivo con mis padres y familia’”, escribió.

Sin embargo, no obtuvo respuesta y cuestionó que, hasta el momento, no cesen las críticas. “El Sr. Wong no me dio respuesta alguna y más bien ha dejado que el programa ‘Amor y Fuego’ continúe con sus ataques”, agregó.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO