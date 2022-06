Rodrigo González regresa a Amor y Fuego tras superar el COVID- 19: “Estoy repuesto”

Rodrigo González se mostró muy contento de regresar a Amor y Fuego. (Foto: Captura)

Este lunes 27 de junio, Rodrigo González regresó a la conducción de Amor y Fuego tras haber superado los síntomas del COVID-19. Recordemos que, Gigi Mitre informó que su compañero se había contagiado y que estaría ausente en los últimos días.

“Le tocó, cayó... Lamentablemente Rodrigo dio positivo al COVID así que le toca quedarse en casa, tranquilito y vernos por televisión. Efectivamente, tiene síntomas típicos del COVID, pero hasta ahora todo bien”, dijo la conductora del programa de espectáculos el pasado 20 de junio.

Si bien, el popular ‘Peluchín’ estuvo comunicando en sus redes sociales que estaba mejorando, no se sabía cuando volvería a la televisión. Fue así como esta tarde, sorprendió con su aparición y se mostró muy contento de estar nuevamente en el set de Willax TV.

“Ahora sí, repuesto con el sistema inmunológico a tope. Hace más que eso (coronavirus) para tumbarme. Hierva mala nunca muere. Qué ganas de estar aquí (Amor y Fuego)”, comenzó diciendo el periodista con una sonrisa en el rostro.

PUEDES LEER: Rodrigo González se contagió de COVID-19 y no estará en ‘Amor y Fuego’

Asimismo, Rodrigo González contó que por un momento llegó a pensar que no contraería el virus, pues ha viajado y compartido con otras personas. Sin embargo, se sorprendió cuando el pasado sábado 18 de junio comenzó con problemas en la garganta y resultó que estaba enfermo.

Por ello, no dudó en enviarle un mensaje a todas las personas que están pasando por los mismo. “A los que están pasando por este proceso, paciencia, tomen sus medicamentos, hidratados todo el tiempo y el buen humor siempre a tope, traten de buscar que los haga sentir mejor“.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que estuvo recibiendo por parte de sus seguidores. “Gracias mis amores por tantos mensajes llenos de amor, cariño y tan buen humor. Me hacen reír mis rodriguistas”.

Rodrigo González regresa a Amor y Fuego tras superar el COVID- 19. (VIDEO: Willax TV)

RODRIGO GONZÁLEZ DEFIENDE A MAGALY MEDINA

Melissa Paredes se sentó en el set de Amor y Fuego para responder las dudas que tenían Rodrigo González y Gigi Mitre acerca de su supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba. Durante su presentación, la modelo tuvo más de un enfrentamiento con el popular ‘Peluchín’.

Cuando se encontraban hablando sobre la cámara Gesell, el conductor de Willax notó que la también actriz en todo momento evitaba mencionar el nombre de Magaly Medina. “¿Qué pasa con Magaly? A la que llamaste ‘mostra’ y parece que te has olvidado que no naciste como te vemos ahora”, le dijo.

Lejos de evadir dicha pregunta, Melissa Paredes señaló que ella no ha olvidado sus raíces y sabe perfectamente que se ha realizado diferentes cirugías para mejorar su imagen ante las cámaras.

“No es que me haya olvidado, es más, ayer me lo preguntaron ellos y les dije que no me consideraba bonita, sino no me hubiera arreglado y hecho cosas, además me sigo arreglando”, comentó.

Asimismo, la también actriz no dudó en encarar a Rodrigo González por salir en defensa de Magaly Medina. “¿Cuál es el problema?”, le preguntó Melissa Paredes a el conductor de Amor y Fuego. “Bueno... para ofender a alguien y por el físico además”, respondió el conductor.

El conductor de Amor y Fuego salió en defensa de Magaly Medina luego de los insultos que recibió por parte de Melissa Paredes hace unos días.

SEGUIR LEYENDO