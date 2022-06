Melissa Paredes sabía que los reporteros de Magaly Medina la estaba siguiendo antes de su ampay

Melissa Paredes vio el carro de los periodista de Magaly Medina antes de su ampay. (Foto: Captura)

Melissa Paredes se presentó en el programa Amor y Fuego este 16 de junio y en medio de sus acaloradas declaraciones contó que la producción de América Hoy le avisó que los reporteros de Magaly TV La Firme la estaban siguiendo.

Como se recuerda, la exreina de belleza fue captada en el estacionamiento de un gimnasio besándose con Anthony Aranda y los populares ‘Urracos’ los grabaron besándose en repetidas ocasiones dentro de su automóvil.

Según Melissa Paredes, ya sabía que la estaban siguiendo dos semanas antes de ser vista con el bailarín y se percató en varias ocasiones que un carro la estaba vigilando.

“A mí la producción de América Hoy me dijo que Magaly me estaba siguiendo dos semanas antes del ampay. Yo dije: ‘¿por qué me está siguiendo?’ y eran bien obvios sus carros porque no saben ni siquiera (ocultarse)”, señaló.

“El carro que nos ampayó ya estaba posicionado ahí cuando yo me estaciono. Yo dije: ‘Bueno, no tengo nada que temer, la situación estaba clara, no había ningún problema y por qué iba a tener miedo de algo’”, agregó.

Sin embargo, Rodrigo González cuestionó su versión. “La Melissa de hoy nos quiere dar a entender que ella sabía que la estaban grabando y que quiso dar ese show para todos”, dijo y a lo que la actriz replicó: “No es que sepa (que me estaban grabando). Te estoy contando que atrás había un carro y yo no sé si ese carro era (...) No es que no me importó (que haya un carro) me pareció raro, pero yo no tenía nada que ocultar”.

Melissa Paredes sabía que los reporteros de Magaly Medina la estaba siguiendo. (VIDEO: Willax TV)

LA PRIMERA DISCUSIÓN DE RODRIGO GONZÁLEZ Y MELISSA PAREDES

Una vez que Melissa Paredes ingresó al set de Amor y Fuego, el popular ‘Peluchín’ de manera directa señaló que la actriz tenía diferentes personalidades. “La tenemos al frente, hemos hablado tanto de ella, hemos escuchado tanto de ella, hemos vistos tantos modos de Melissa Paredes que la pregunta es, ¿Hoy en cuál vienes?”, dijo.

La modelo al escuchar estas palabras no dudó en responderle al conductor de Amor y Fuego y le remarcó que ella en estos momentos se encuentra muy fuerte anímicamente, no como en anteriores meses.

“Oye, cómo que en cuál vengo... yo no los entiendo... una persona a la que le pasan cosas fuertes en su vida definitivamente no va ser la misma de siempre, hoy por hoy estoy más fuerte que nunca porque como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte”, señaló.

De manera inmediata, Rodrigo González arremetió contra Melissa Paredes y le pidió que deje de victimizarse, pues todo lo que le ha pasado hasta el momento ha sido provocado por ella misma.

“Ya te mandaron tu octógono acá en el control maestro, alto en victimización. Tú dices que te han pasado cosas fuertes en la vida, pero cariño, las cosas que te han pasado en la vida son producto de tus decisiones, no de cosas que vienen del cielo, no de mala suerte”, comentó el periodista.

Melissa Paredes llegó al set de Amor y Fuego y casi de inmediato empezó su enfrentamiento con el conductor Rodrigo González.

