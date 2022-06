Rodrigo González y todos sus ácidos comentarios contra Melissa Paredes en su entrevista en Amor y Fuego

Rodrigo González y Melissa Paredes se enfrentaron cara a cara. (Foto: Captura)

Rodrigo González y Gigi Mitre tuvieron a Melissa Paredes en su programa Amor y Fuego este 16 de junio donde no dudaron en consultarle todo acerca de su supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba con Anthony Aranda.

Desde antes que comenzara la entrevista se vivió un tenso momento, pues el popular ‘Peluchín’ no tuvo reparo en decir que la exreina de belleza estaba tan acostumbrada a mentir que en algún momento pensaron que no iba a llegar al set.

Sin embargo, una vez que Melissa Paredes salió en las pantallas, Rodrigo González y fiel a su estilo no dudaba en lanzarle distintos calificativos y mostraba su desacuerdo con las respuestas que daba la actriz.

“CUENTERA”

La expresentadora de América Hoy se demoró unos minutos en llegar al canal de Willax TV y Rodrigo González comenzó tildándola de ‘cuentera’, puesto que en algún momento dudó que cumpla con su palabra de presentarse en el programa.

“Ella es cuentera, tantas mentiras que ya no sabemos cuál es verdad”, dijo causando la risa de su compañera Gigi Mitre y el rotundo silencio de la modelo.

“TE SOBRA HISTRIONISMO”

En otro momento, Melissa Paredes quiso dejar en claro que ella no se ha contradicho en ninguna de sus declaraciones en el pasado y que su estado de ánimo ha cambiado desde que se divorció hasta la actualidad. Esto no le pareció al periodista, quien aseguró que tiene altos niveles de histrionismo.

“No nos referimos a tu estado de ánimo ni a tu nivel de histrionismo que te sobra, que es lo que te sale mejor”, sentenció.

INESCRUPULOSA

Melissa Paredes alzó su voz de protesta al sentirse atacada cuando le recordaban el ‘hola guapo’ que le dijo a su exesposo, pero Rodrigo González no se quedó callado y señaló que desde el principio de la polémica se ha mostrado como una persona ‘inescrupulosa’.

“Hay muchas cosas que has sacado para suavizar, pero no cambia que desde el principio te has mostrado como una persona inescrupulosa”, indicó.

“TE APROVECHAS DE TU CONDICIÓN DE MUJER”

Asimismo, el conductor de espectáculos le recordó todas las críticas que ha venido recibiendo por parte de hombres y mujeres, dejando por entendido que no tiene el apoyo del público.

“Ni las mujeres que se deberían solidarizarse contigo, no se identifican, no te creen, te han visto aprovecharte de tu condición de mujer para pisotear a un hombre”, manifestó.

“TE OLVIDASTE COMO NACISTE”

El conductor de Willax notó que Melissa Paredes evitaba mencionar el nombre de Magaly Medina y le consultó al respecto, recordando que hace unos días la llamó ‘mostra’, pero que ella también se hizo operaciones.

“¿Qué pasa con Magaly? A la que llamaste ‘mostra’ y parece que te has olvidado que no naciste como te vemos ahora porque para ofender a alguien y por el físico además...”, señaló.

“TE DENIGRASTE TÚ SOLA”

Rodrigo González no dudó en decirle directamente a Melissa Paredes que ella es la única que se ha denigrado públicamente desde que dio su primera entrevista en América Hoy cuando denunció al padre de su hija por violencia psicológica.

“Tú te has denigrado solita, ese trabajo te lo haz hecho tú sola despacito y con buena letra por como haz manejado el hecho, por los culpables que encontraste, las versiones que diste y por los disparates que saliste a denunciar públicamente”, manifestó.

Melissa Paredes se presentó en Amor y Fuego. (Foto: Composición)

