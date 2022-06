Rodrigo González se contagió de COVID-19 y no estará en ‘Amor y Fuego’

Rodrigo González se contagió de coronavirus y se ausentó de su programa. (Foto: Captura)

Este lunes 20 de junio, Gigi Mitre apareció en Amor y Fuego sin Rodrigo González llamando la atención de sus seguidores. Como sabemos, ambos suelen ingresar al set para dar la bienvenida a los televidentes en cada edición; sin embargo, esta tarde no fue así.

Rápidamente, la conductora televisiva informó que el popular ‘Peluchín’ se encontraba ausente por haberse contagiado de COVID-19. La presentadora contó que el periodista estaba en su casa con los síntomas clásicos que origina el virus.

“Le tocó, cayó... Lamentablemente Rodrigo dio positivo al COVID así que le toca quedarse en casa, tranquilito y vernos por televisión. Efectivamente, tiene síntomas típicos del COVID, pero hasta ahora todo bien, ustedes saben que tiene sus vacunas”, comenzó diciendo.

PUEDES LEER: Rodrigo González y sus ácidos comentarios contra Melissa Paredes en su entrevista en Amor y Fuego

Asimismo, Gigi Mitre señaló que se quedó sorprendida al conocer el Rodrigo González estaba con COVID-19, pues ha realizado varios viajes y no se había contagiado hasta el momento. Además, comentó que la mayoría de personas de su producción ya han tenido el mencionado virus.

“Hemos ido cayendo uno por uno y con Rodrigo era como que ‘no lo podemos creer’, había viajado y nada, pero ustedes saben que con el sistema inmunológico, con el cuerpo nunca se sabe. Le mandamos un beso”, concluyó.

Hasta el momento, la figura de Willax TV no se ha pronunciado al respecto ni publicado nada en sus redes sociales, lo que causa extrañeza entre sus fanáticos, ya que es muy activo en sus cuentas de Instagram y Facebook.

Recordemos que a inicios de febrero, Amor y Fuego dejó de salir al aire porque Gigi Mitre salió positivo al coronavirus y tuvieron que cortar la transmisión para descartar más casos dentro de su equipo. En ese momento, fue el conductor de espectáculos quien informó el hecho.

Incluso, un trabajador del programa falleció, puesto que no pudo controlar los síntomas. El presentador televisivo expresó la gran admiración que le tenía a su compañero y le envió un conmovedor mensaje a los amigos y familiares. “Uno de ellos era don Fidel, quien hasta anoche habían logrado estabilizarlo, pero a las 6 de la mañana no pudo resistir y nos dejó“, expresó.

Rodrigo González se contagió de Covid-19. (VIDEO: Willax TV)

RODRIGO GONZÁLEZ DEFIENDE A MAGALY MEDINA

Melissa Paredes se sentó en el set de Amor y Fuego para responder las dudas que tenían Rodrigo González y Gigi Mitre acerca de su supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba. Durante su presentación, la modelo tuvo más de un enfrentamiento con el popular ‘Peluchín’.

Cuando se encontraban hablando sobre la cámara Gesell, el conductor de Willax notó que la también actriz en todo momento evitaba mencionar el nombre de Magaly Medina. “¿Qué pasa con Magaly? A la que llamaste ‘mostra’ y parece que te has olvidado que no naciste como te vemos ahora”, le dijo.

Lejos de evadir dicha pregunta, Melissa Paredes señaló que ella no ha olvidado sus raíces y sabe perfectamente que se ha realizado diferentes cirugías para mejorar su imagen ante las cámaras.

“No es que me haya olvidado, es más, ayer me lo preguntaron ellos y les dije que no me consideraba bonita, sino no me hubiera arreglado y hecho cosas, además me sigo arreglando”, comentó.

Asimismo, la también actriz no dudó en encarar a Rodrigo González por salir en defensa de Magaly Medina. “¿Cuál es el problema?”, le preguntó Melissa Paredes a el conductor de Amor y Fuego. “Bueno... para ofender a alguien y por el físico además”, respondió el conductor.

El conductor de Amor y Fuego salió en defensa de Magaly Medina luego de los insultos que recibió por parte de Melissa Paredes hace unos días.

SEGUIR LEYENDO