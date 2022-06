Dalia Durán revela que le prestó 4 mil soles a John Kelvin para su emprendimiento en prisión

Dalia Durán dice que le prestó dinero a Jhon Kelvin para ayudarlo en su emprendimiento. (Foto: Composición)

Bastante indignada, Dalia Durán se presentó en América Hoy para referirse al evento que se viene organizando a favor de John Kevin. La joven indicó que ella no recibirá ni un sol de dicha reunión, pues le parece una burla que se arme una fiesta días después que se cumple un año de la golpiza que le dio el cantante. Como se recuerda, el cumbiambero se encuentra en la cárcel por abusado sexualmente y masacrado a la cubana.

En el set de América Hoy, la cubana indicó que se enteró del evento a través de las redes sociales, y que nadie de la familia del cantante le comentó al respecto, pese a que han anunciado que esta reunión es para recaudar dinero para los hijos del artista.

Cabe recordar que Kelvin tiene 6 hijos, 4 de ellos producto de la relación que tuvo con Dalia Durán. La joven indicó que hasta la fecha es solo ella quien vela por sus pequeños y que la familia no le han tendido la mano. Sin embargo, sabe que sí están pendientes de los hijos mayores de John, hecho que lo entiende, pero su indignación es porque quieren hacerle quedar como la mujer que no trabaja y que espera que le den todo.

Dalia indicó que no es así, pues cuando su aún esposo estaba en libertad, era los dos los que aportaban dinero a su hogar. Después que el cantante cayó en prisión, no ha dado ni un sol para sus pequeños. Sin embargo, se ha enterado que le pide a otras personas que les preste dinero.

LE PRESTÓ DINERO A JOHN KELVIN PARA SU EMPRENDIMIENTO

Sin embargo, lo que sorprendió mucho a las conductoras de América Hoy es cuando Dalia Durán contó que no le desea ningún mal a John Kelvin como lo quieren pintar. Tanto es así que llegó a prestar de 3 mil a 4 mil soles para que inicie un emprendimiento en la cárcel.

“Yo no lo hice porque quiero ayudarlo, lo hice porque me dijo que iba a vender las carteras (en la cárcel)”, indicó Dalia, recalcando que Kelvin le dijo que la ganancia iba a servir para sus hijos. Sin embargo, hasta la fecha no tiene respuesta del supuesto emprendimiento.

Dalia aclaró que el hecho que se refiera al evento no es porque le desee el mal a Kelvin, pues sabe que debe tener gastos en prisión. Lo único que quiere es que “dejen de meter a mis hijos en todo este tema, no necesito nada, cuando necesité (a la familia de Jhon) no lo hicieron. Hagan mil eventos, pero conmigo no cuenten la verdad”.

John Kelvin y Dalia Durán: Todos los detalles de su tormentoso matrimonio. (Foto: Composición)

Asimismo, mostró los abonos que le hizo a su expareja. Para Dalia, John no le ha contado esto a su familia, pues la sigue señalando como una mujer que le den dinero y que busca perjudicar al padre de sus hijos.

“Si yo contara en realidad las cosas como son, John estaría muerto y sepultado ante la sociedad, pero me estoy guardando las cosas porque es el padre de mis hijos”, indicó Dalia, quien aclaró que no busca victimizarse. “Yo no lo obligué a que me masacrara ni me forzara a tener intimidad”, acotó.

Más adelante dijo: “ Yo me gané el reproche de una sociedad por cambiar una versión (que no abusó de ella), yo me quedé en la calle por defenderlo a él, todas las marcas y hasta la psicóloga me dio la espalda por ayudarlo a él” ,

“APREDAN A RESPETAR MI DOLOR”

Sobre el evento que preparan a favor de John Kelvin, Dalia indicó que no recibirá ningún sol. “No me interesa que hagan un evento”, señaló la cubana, destacando que lo que le duele es que hagan la fiesta y celebren justamente días después que se cumple un año de la golpiza que recibió de John Kelvin, donde también fue violentada sexualmente,

“Aprendan a respetar el dolor de la gente, no es fácil llevar la carga de cuatro niños pequeños, no es fácil. Me duele la indiferencia de toda esa familia a mis pequeños”, señaló.

En otro momento indicó que se ganó el repudio de la gente por querer defender a John, pero ahora velará solo por sus hijos. “Si yo hubiera querido actuar de mala fe, créeme que no hubieran sido 21 años (en prisión). Yo amo mucho a mis hijos, saben que si se meten con ellos, se meten con el mismísimo demonio”, dijo.

SU MADRE ESTÁ GRAVE Y NO PUEDE VERLA

Dalia Durán se refirió también a su madre, quien se encuentra en Cuba. La rubia indicó que se siente culpable, pues tras saber sobre su situación con John Kelvin, su progenitora se encuentra con los nervios a flor de piel y emocionalmente mal. Recientemente estuvo en el hospital, pues estas noticias han hecho que se agravara su salud.

“Lo que paso detrás no es fácil. Mi mamá está grave gracias a todas estas que están pasando, ¿a caso puedo ir a visitarla? Mi familia también está afectada”, indicó muy indignada y con la voz quebrada.

