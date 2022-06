Nataniel Sánchez agradece el cariño de sus fans, pese a no estar en la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio

Nataniel Sánchez le agradece a sus fans que le piden que regrese a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram)

El estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio ha traído muchas sorpresas y los fanáticos ya están pidiendo que sus actores favoritos regresen en esta nueva edición. Y es que, como lo reveló, Nataniel Sánchez no estará en la nueva versión de la teleserie, pero sus seguidores aún quieren que vuelva.

“Yo no voy a ser parte del elenco de Al Fondo Hay Sitio (...) Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón“, indicó la actriz en una entrevista en el programa de YouTube ‘Soy Jackie Ford’, descartando de manera tajante su participación.

Sus declaraciones causaron mucha tristeza para sus fans, pues esperaban verla en la televisión nuevamente. Sin embargo, su personaje no ha sido descartado por completo, ya que en los primeros capítulos aparece Joel Gonzales llorando Fernanda de Las Casas después de haber terminado su relación sentimental y ella haya decidido vivir en España.

Esto ha dejado puerta abierta para que, Nataniel Sánchez pueda cambiar de opinión y se anime a ser parte de la nueva temporada. Por el momento, la artista peruana ha agradecido las muestras de cariño que viene recibiendo por parte de sus seguidores.

“Me detengo un momento antes de dormir para agradecerles a todas las personas que me están escribiendo, diciéndome que extrañan en el estreno de ‘Al fondo hay sitio’ y que quisieran que regrese. De verdad, infinitas gracias por tenerme en sus corazones”, dijo en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, se mostró muy emocionada y escribió sobre su video un pequeño texto señalando que se encuentra muy feliz por el fruto que ha dejado su personaje, pese a los años que han pasado desde que se emitió el último capítulo de Al Fondo Hay Sitio.

“Es muy bonito sentir que mi personaje y mi trabajo ha quedado de una manera muy bonita en sus corazones”, se lee.

¿POR QUIÉN FUE REEMPLAZADA NATANIEL SÁNCHEZ?

Mientras Joel sale de la mansión Maldini a dar una vuelta en medio de su tristeza, saca de la guantera de su auto nada menos que un Funko Pop de Tiffany, la novia de Chucky, que la hace pasar por Fernanda.

Como se recuerda, a Fernanda la apodaban de esa manera, por lo que pudo ser sustituida por uno de los populares muñecos coleccionables. Tal como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron ante este cambio.

Diversos usuarios compartieron la imagen del pequeño Funko e hicieron mofa de la representación de la hermana de Nicolás De Las Casas. Aquí te mostramos algunos de los memes.

¿QUÉ PASÓ CON LOS HIJOS DE JOEL Y FERNANDA?

En el estreno de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, quedaron muchas dudas por la ausencia de los hijos que tuvieron Joel y Fernanda. En la primera escena, el ‘niño con cara de pez’ revela que volvió a ver a sus hijos en sus sueños.

De inmediato, Francesca Maldini va a consolarlo y le asegura que solo fue un sueño y que nunca tuvo hijos con su nieta, por lo que la menor de los Maldini decidió ir a otro lugar a cumplir sus sueños. Hasta el momento, no se ha esclarecido si la pareja tuvo o no hijos y qué paso con ellos.

Joel nunca tuvo hijos con Fernanda y todo fue un sueño.

