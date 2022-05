Al Fondo Hay Sitio: Nataniel Sánchez no regresará a la serie por “hipocresía” de ciertos actores

Nataniel Sánchez explicó los motivos por los que no volverá a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición Infobae)

Nataniel Sánchez dejó de interpretar a Fernanda de las Casas en el 2016, cuando Al Fondo Hay Sitio emitió el último capítulo de la octava temporada. Luego de seis años, la exitosa serie regresará a las pantallas peruanas para continuar con la historia de los González y los Maldini; sin embargo, no contará con la participación de la actriz, quien reside en España desde hace cuatro años.

En una reciente entrevista con Jesús Alzamora, la artista nacional contó con lujo de detalles los motivos por los cuales no volverá a la serie que la llevó al estrellato. Según dijo, ya en el 2016 había tomado la decisión de alejarse de Al Fondo Hay Sitio, pues deseaba probar nuevos aires en su carrera como actriz. Cuando estaba a punto de renunciar, la producción fue cancelada.

“Yo ya estaba evaluando renunciar. Gracias a Dios terminó y no tuve que pasar por el proceso incómodo de que me digan ‘no, quédate’. Yo estaba preparada para que me digan eso, ‘quédate, te pagamos tanto’. Y yo decía ‘aunque me ofrezcan un millón, no me quedo’. Quería hacer otras cosas, tenía otra necesidad. Cuando acaba, yo cierro el ciclo”, manifestó.

Asimismo, aseguró que no le apetecía volver a dar vida a Fernanda de las Casas porque había sacrificado varias cosas en su vida para viajar a España y hacerse un nombre en la actuación en el extranjero, por lo que no quería regresar al Perú para hacer lo mismo. “Yo he llorado, estoy sola (...) Allá eres un inmigrante más”, dijo.

LA HIPOCRESÍA FUE OTRO MOTIVO

En un momento de la entrevista, Jesús Alzamora señaló que, según su perspectiva, creía que Nataniel Sánchez no deseaba regresar a Al Fondo Hay Sitio por diferencias con otros miembros del elenco, ya que él había formado parte de la serie en el pasado y no se había llevado una buena impresión de ciertos actores.

“En los últimos dos años pasaron muchas cosas fuera de la pantalla. Yo estuve siete meses y todas las cosas que pasaron… yo sentía que había mucho doble discurso en algunos actores. Un montón de gente se me cayó al piso, sentí una decepción. Yo no estuve ocho años, sino seis o siete meses. Hay alguna gente que quiero, y otras que no tanto”, comentó el expresentador de Yo Soy.

Con una mirada cómplice, Nataniel estuvo de acuerdo con todo lo que dijo. Explicó que, además de no querer hacer el mismo personaje de siempre, otro factor que la llevaron a rechazar la propuesta fueron ciertas actitudes que tuvieron algunos actores con ella este año, cuando se ponía en duda su participación en Al Fondo Hay Sitio.

“Para mí eso es algo que me pone de los nervios. Este viaje lo voy a titular ‘Ser consecuente’. He escuchado cada cosa (risas). Una vez escuché ‘Yo nunca voy a volver a trabajar con tal persona’ y cuatro meses después ‘Ay, te amo, como te he extrañado, para mí trabajar contigo es lo que siempre he deseado’. Y yo desde Barcelona, en shock nervioso. ¡CÁLLATE! ¡Simplemente no lo digas! Para mí eso es hipocresía, no me jorobes”, sostuvo.

