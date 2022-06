Gian Marco expresa su orgullo y alegría por su hija Nicole Zignago y su nuera: “El amor que veo es infinito”

Gian Marco le dedicó unas emotivas palabras a su hija y a su nuera. (Foto: Instagram)

Gian Marco no dudó en dedicarle unas palabras a su hija Nicole Zignago y a su novia ‘Fer’. Con motivo de la marcha por el Día del Orgullo LGBTIQ+, realizado el sábado 25 de junio, en cantante resaltó el amor que siente la pareja y expresó lo feliz que está por ellas.

Como se recuerda, Nicole Zignago presentó públicamente a su pareja en el 2021, la talentosa fotógrafa Fernanda Piña. A través de su cuenta de Instagram, la también cantante expresó: “Qué importante el amor en todas sus formas. Qué importante reconocerse con quien tienes al lado. Qué importante es ser honesto. Qué importante es dejarte ser. Eres mi destino y reflejo constante. Amar está bien. Contigo todo está bien, Fernanda Piña”.

Ante ello, Gian Marco no dudó en expresar el amor que siente por su hija, y esta vez tampoco podía ser la excepción. Con motivo de la marchar por el Día del Orgullo LGBTIQ+, el cantante usó sus redes sociales para resaltar una vez más lo feliz que está por su heredera. Además, dedicó unas palabras a su nuera.

“El amor que veo en ellas no tiene tamaño, ni forma…es infinito. Orgulloso, feliz…así me hacen sentir. Te amo China bella Nicole Zignago y el mismo amor por mi Fer. Son motivación continua y constante. Sigan llenando el mundo de colores, de honestidad, de libertad”, escribió el cantante. Además, publicó una imagen donde se le ve junto a la pareja.

Como se recuerda, Nicole Zignago le sigue los pasos a su padre como cantante. Recientemente lanzó el tema Me gusta que me gustes. En conversación con Infobae, la joven resaltó la admiración que siente por su padre, además de contar que su inspiración nació al ver mujeres que reinventaron la industria, tales como Christina Aguilera, Shakira, Gloria Estefan, Julia Michaels, entre otras.

“Para mi canción me inspiré en el amor definitivamente. Me gusta el amor, me gusta amar, me gusta sentir que el corazón abraza y recibe abrazo. Nunca me quiero quedar con las ganas de amar. “Me gusta que me gustes” es una oda a eso - al amor, a abrirte a las infinitas posibilidades que tienes listas para ti”, indicó para este medio.

El cantante peruano expresa el gran cariño que siente por su hija y su nuera. (Foto: Instagram/gianmarcooficial)

MARCHA EN LIMA

Una nueva versión de la Marcha del Orgullo LGTBI+ se desarrolló el sábado 25 de junio en Lima, y en diferentes fechas en otros puntos del país. En esta edición fueron 25 las ciudades del Perú donde se llevará a cabo la movilización, según señaló el Colectivo Marcha del Orgullo en sus redes sociales.

En el caso de Lima Metropolitana, la hora de concentración fue a las 3:00 p.m. en la Av. La Peruanidad, Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

Desde allí partieron con dirección hacia la avenida Guzmán Blanco hasta la Plaza Bolognesi. Luego tomaron la avenida Paseo Colón, voltearon hacia Garcilaso de la Vega hasta Nicolás de Piérola. Finalmente llegaron a la Plaza San Martín.

Finalizado el evento en la Plaza San Martín, las miles de personas que se movilizaron al Centro de Lima continuaron sus celebraciones en otros puntos de la capital. Según varios presentes, esta fue la marcha del Orgullo que congregó más gente en los últimos años.

