Al Fondo Hay Sitio: ¿Qué pasó con los hijos que tuvieron Joel y Fernanda?

Tuvieron que pasar seis años para que la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio vuelva a la pantalla chica. Debido al tiempo que transcurrió para que América Televisión retome este proyecto, muchos de sus actores rechazaron volver a la teleserie. Es por este motivo que la producción tenía el trabajo de explicar en sus primeros capítulos la ausencia de importantes personajes.

En este primer capítulo se pudo conocer, aunque no con exactitud, qué fue lo que pasó con los hijos que tuvieron Joel Gonzales y Fernanda de las Casas, quienes al finalizar la octava temporada retomar su relación y formaron una familia.

Pese a que dicha escena fue mostrada en la temporada final de Al Fondo Hay Sitio, en el inicio de esta novena temporada, doña Francesca le asegura a Joel que él nunca tuvo hijos con Fernanda y que todo se trató de un sueño.

Este momento se dio cuando el popular ‘Niño cara de pez’ se despertó y le contó a ‘Peter’ que había vuelvo a ver a sus hijos en sus sueños, por lo que no se encontraba disponible para tomar desayuno en ese momento.

Bastante preocupado por lo que le había contado Joel, el mayordomo de los Maldini se acerca a Francesca para contarle lo sucedido y que en ese momento Joel deseaba verla.

Al llegar al cuarto del conductor del ‘taxichurro’, la popular ‘Nona’ calma al ‘Niño cara de pez’ y le repite una vez más que nunca tuvo hijos con Fernanda y que ella decidió dejarlo para irse a cumplir sus sueños a otro lado.

FERNANDA SE ENCUENTRA EN ESPAÑA

En otra escena, aunque no profundizan lo que sucedió, ‘Peter’ le comunica a su ‘Madane’ que Fernanda le escribió a él para contarle que estaba en España, cumpliendo uno de sus sueños. Asimismo, el ayudante de la casa de los Maldini le comenta que en ningún momento preguntó por ella.

Tras escuchar lo dicho por su mayordomo, Franchesca solo atina a decir que su nieta todavía se encuentra molesta con ella, dando a entender que tuvieron un conflicto que no pudieron solucionar.

NATANIEL SÁNCHEZ RECHAZÓ VOLVER A AFHS

Aunque Nataniel Sánchez era una de las protagonistas de Al Fondo Hay Sitio con su personaje de Fernanda de las Casas, ella rechazó volver a la producción peruana debido a que estaba haciendo su carrera actoral en España, por lo que no se encontraba dispuesta a dejar todo lo que había logrado para reintegrarse en esta nueva producción.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España, yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo, AFHS es el personaje que hice hace 6 años. Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho ”, manifestó.

