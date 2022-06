El regreso triunfal de Al Fondo Hay Sitio a la TV peruana

Al Fondo Hay Sitio se estrenó en el 2009. (Foto: América TV)

Este 22 de junio, un nuevo estreno revolucionó la televisión nacional. Después de muchos años regresó no solo una de las series más queridas por los peruanos, sino también el rating que no se veía desde hace muchos, los anhelados 30 puntos. Como se recuerda, producciones ubicadas en el primer lugar del ranking no pasaban de los 20 puntos, acostumbrándonos poco a poco de que los tiempos habían cambiado y la competencia era cada vez más fuerte, en medio de la aparición de diversas plataformas de streaming.

Sin embargo, bastaría el regreso de Al Fondo Hay Sitio para volver a hablar de este puntaje. Picos de más de 30 puntos de rating es lo que pudimos ver este miércoles 22 de junio tras estrenarse la novena temporada de la recordada serie de Efraín Aguilar, esta vez a cargo de Gigio Aranda.

Si bien es cierto, se sabía que el respaldo del público era casi total, pues por muchos años a través de las redes sociales los seguidores de la serie pidieron el regreso de Al Fondo Hay Sitio, los actores y la propia producción nunca esperaron ver una cifra tan alta, nada rara para ellos en años anteriores, pero sí inesperada para la época actual.

La historia entre los Maldini y los Gonzales se estrenó el 30 de marzo del 2009, presentando a personajes con características bastante arraigadas y muchas veces escandalosos. Y aunque se basó en una familia que discriminaba a otra por su condición social, poco a poco cada personaje supo ganarse el cariño del público por sus ocurrencias y personalidades, “malos” y “buenos” lograron protagonismo en la serie, contaban con su club de fans, y conforme pasaban los años, las tendencias eran pan de cada día tras terminar cada episodio, donde las risas, muertes y desilusiones nunca faltaron.

Comedia, drama, suspenso y tragedia es lo que supo tener a su público en vilo, esencia que no se perdió hasta el último día que se emitió el programa, un 5 de diciembre de 2016. Después de 8 temporadas, la serie llegó a su fin sin esperanzas de un pronto regreso.

LA ESPERANZA DE UN REGRESO

Sin embargo, América Televisión nunca dejó de emitir capítulos pasados de la serie, teniendo gran acogida por el público durante todos sus años de ausencia. Los memes y anécdotas de cada capítulo nunca pasaron de moda, al menos para los conocedores de esta producción.

Al Fondo Hay Sitio tuvo 8 temporadas. (Foto: América TV)

Los actores, por su parte, eras siempre recordados por sus personajes a través de las redes sociales. Cabe indicar que muchos de ellos ganaron fama gracias a su participación en la exitosa historia. Cada cierto tiempo surgía la pregunta de parte de los fans y, posteriormente por la prensa: ¿Habrá novena temporada? ¿Regresará la serie? Cuestionamientos que siempre quedaban en el aire o eran simplemente contestados con “no”.

Mientras uno indicaban que sería agradable regresar, otros dejaban claro que ya había pasado la etapa Al Fondo Hay Sitio. Enemistades y fuertes acusaciones entre el elenco iban alimentando la negativa de un posible regreso.

CONFIRMACIÓN E INCERTIDUMBRE

5 años años tuvieron que pasar para que finalmente, un 16 de diciembre del 2021, se confirmara que llegaría a nuestros hogares nuevamente Al Fondo Hay Sitio.

De inmediato la especulaciones no faltaron, ¿quiénes regresarían?, ¿quiénes definitivamente no?, ¿qué personajes nuevos entrarían al programa?, ¿tendrá el mismo éxito? Nataniel Sánchez fue una de las que adelantó que no aceptaría regresar a la serie, se supo también que Mayra Couto y Andrés Wiese tampoco estarían en el programa.

Poco a poco se fue confirmando a los personajes y la expectativa iba en aumento. Hasta el 22 de junio del 2022, fecha del esperado estreno. Para esta ocasión, con los nervios a flor de piel, el elenco y la producción se reunieron en un mismo lugar para ver el primer capítulo de la serie. Llantos, alegrías y muchas risas se percibieron ese día, aún más cuando se supo de los picos de rating que había alcanzado esta producción.

Por su parte, las tendencias en las redes sociales y la reacción del público no se hicieron esperar. Muchos plasmaron la emoción que sintieron al volver a ver a sus personajes favoritos, además de expresar su sorpresa ante la nueva historia en la que estaban envueltos. Como se sabe, ahora los Gonzales viven con Francesa Maldini.

El estreno de Al Fondo Hay Sitio dejó múltiples memes en redes sociales. (Foto: Captura)

Como resultado, el rating general fue de 30.6 % puntos, logrando picos de hasta 36.7 % (DE) puntos de rating en hogares (Lima + 6 ciudades). En la segunda media hora, logró obtener en promedio cada minuto, durante su emisión, el interés de 1,839,619 televidentes, según cifras emitidas por Kantar Ibope.

LA CLAVE DE SU ÉXITO

Regresaron los 30 puntos, y Al Fondo Hay Sitio lo logró. ¿Qué pasó? ¿La expectativa? ¿La respuesta de un producto bien hecho? ¿La acogida de cada uno de sus personajes? Todas estas respuestas se resumen en la esencia que la producción logró mantener a través de los años. De pronto, los actores se pusieron el disfraz de sus personajes y es como si el tiempo no hubiera pasado, cada uno conservando esa característica arraigada pero entendiendo la evolución que cada uno ha sufrido por sus experiencias vividas.

El segundo día de emisión, la producción continuó en el primer lugar. De acuerdo a la información de Ibope Media, tuvo 26.2 puntos de rating en Lima + 6 ciudades. Esta vez presentó a sus nuevos personajes.

Los seguidores van comprendiendo la forma de esta nueva trama, siendo cada vez más incisivos, finalmente son ellos los que colocan el pulgar arriba o el pulgar abajo a la serie. Es así como, Al Fondo Hay Sitio ha iniciado con pie derecho, desterrando aquella percepción de que todo regreso termina siendo desastroso.

La familia Gonzales y Francesca Maldini comparten eventos sociales. Foto: Captura.

