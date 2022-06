Día no laborable para el sector público: ¿Qué servicios funcionan hoy con normalidad?

| Foto: Agencia Andina

Este viernes 24 de junio fue declarado día no laborable para los trabajadores del sector público, coincidiendo con el Día del Campesino y para promover el turismo interno. Las horas dejadas de trabajar esta fecha serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, sin embargo, la mayoría de servicios estatales donde se realizan trámites documentarios (Reniec, Migraciones, Banco de la Nación, Centros vacunatorios y otros) anunciaron que atenderán al público, aunque no en todos sus locales.

Cabe señalar que los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse a este día no laborable, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores. Sin embargo, las empresas privadas que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos, están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable para garantizar los servicios a la ciudadanía.

RENIEC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la mayoría de sus centros de atención al ciudadano trabajarán el viernes 24 de junio, pero habrá locales que no atenderán.

“Si bien el viernes 24 de junio de 2022 fue declarado día no laborable por el gobierno central, el Reniec atenderá en la mayoría de los centros de atención para darle las facilidades de renovación del DNI caduco a los ciudadanos”, precisó la institución en un comunicado.

Sin embargo, aclaró que no atenderán sus oficinas en algunas localidades del Oriente y de Cusco, “debido a las festividades religiosas de la zona”: San Juan en las localidades de la Selva y el Inti Raymi en la Ciudad Imperial.

Puedes ver los centros de atención, los horarios y los servicios priorizados en cada oficina, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3NiSyf3 o este documento:

Los ciudadanos también pueden realizar sus trámites a través de la página web institucional.

MIGRACIONES

La Superintendencia Nacional de Migraciones sí emitirá este viernes 24 de junio, día no laborable, el pasaporte electrónico en las sedes de Lima y Callao a los ciudadanos que tramiten su cita para obtener el documento de viaje o lo requieran por urgencia. La atención para citas programadas y adicionales se realizará con normalidad en la sede central de Breña.

La atención para pasaportes por urgencia y citas programadas se realizará en las agencias descentralizadas de La Molina y Jockey Plaza en Santiago de Surco, entre las 08:30 a.m. y 04:00 p.m. En tanto, los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), Lima Este, Lima Sur, Callao y Ventanilla, laborarán entre las 08:30 a.m. y las 01:30 p.m.

Para obtener una cita adicional Migraciones habilitó en su plataforma el sistema de citas en línea y los registros se realizan a las 06:00 a.m. y 02:00 p.m.

BANCO DE LA NACIÓN

El Banco de la Nación informó a sus clientes y público en general que, este viernes 24 de junio atenderán en horario normal en toda la red de agencias a nivel nacional. Además, recordaron a sus clientes y usuarios que pueden utilizar sus canales alternos presenciales, como los digitales, para realizar sus operaciones sin necesidad de ir al banco:

- Red de 14 mil Agentes MultiRed

- Red de 1000 cajeros automáticos

- Red de 666 agentes municipales MultiRed

- App BN

- MultiRed Virtual

- Págalo.pe

CENTROS VACUNATORIOS

La atención será normal en todos los centros de vacunación contra el COVID-19, informó el Ministerio de Salud (Minsa). Además, invitó a la población a acudir a estos puntos para completar su protección contra el coronavirus.

Recordó que las personas mayores de 40 años ya pueden recibir su cuarta dosis de la vacuna, tal como ha sido anunciado esta semana por el ministerio.

Conoce en el siguiente gráfico dónde están los vacunatorios:

Vacunatorios

MUSEOS

Los museos de Lambayeque atenderán en sus horarios habituales este viernes 24 de junio. Así lo dio a conocer el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque, Julio Fernández Alvarado, director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp y responsable de la administración de los museos en la región Lambayeque. El funcionario invitó a la población a visitar museos este fin de semana largo.

DIFERENCIA ENTRE FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES

Las principales características que las separan se definen así: los feriados se establecen por medio de una ley, mientras que los días no laborables son dictados por un Decreto Supremo emitido por el Ejecutivo.

Además, los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

