Congreso sesionó durante toda la madrugada del viernes y aprobó estos proyectos de ley

La sesión fue levantada a la 5:31 a.m. de este viernes.

El jueves por la mañana el Pleno del Congreso de la República había acordado citar, esa misma noche, al ministro del Interior, Dimitri Senmache, para que responda sobre las acciones para lograr la captura del exministro Juan Silva. Al culminar su presentación, la Representación Nacional continuó sesionando durante toda la madrugada del viernes, hasta las 5:30 a.m. y aprobó una serie de leyes.

El inusual horario de trabajo no fue tomado a bien por todos. Por ejemplo, a las 3 a.m. de este viernes, la congresista no agrupada Susel Paredes cuestionó que el Pleno sesione durante la madrugada ya que, consideró que la ciudadanía no puede fiscalizar el trabajo del Legislativo.

“Son las 3 de la mañana y seguimos en el pleno en el Congreso. No estoy de acuerdo con plenos de madrugada, la ciudadanía no puede fiscalizarnos”, escribió la parlamentaria del Partido Morado.

“Son las 4:05 de la madrugada y sigue el pleno. #NoMasPlenosDeMadrugada La ciudadanía debe poder vernos. Horarios normales para que la gente nos vea.”, añadió una hora después.

PROYECTOS DE LEY APROBADOS

Así, durante la madrugada, el Pleno del Congreso aprobó estos proyectos de ley (algunas requieren segunda votación):

- Aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1948, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación, construcción e implementación del hospital Miguel Grau Seminario en Piura. Quedó pendiente de segunda votación.

- Aprobó, con 62 votos a favor, el texto sustitutorio de los PL 358 y 784, que proponen modificar el artículo 84, de la Ley 30220, Ley Universitaria, para eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Quedó pendiente de segunda votación.

- Con 86 votos a favor, el Pleno aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 10, 271, 343, 579, 606, 613, 865, 1258 y 1296, que proponen la formalización, desarrollo y competitividad de los micro y pequeños emprendimientos. Quedó exonerado de segunda votación, con 86 votos a favor.

- Por insistencia, el Pleno aprobó, con 75 votos a favor, el Proyecto de Ley 197, con la finalidad de incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y alternativa.

- Con 86 votos a favor, la Representación Nacional aprobó, por insistencia, los proyectos de ley 435 y 1825, que proponen brindar a los oficiales y suboficiales, mayoritariamente femenino y en situación de retiro perteneciente al personal de la sanidad de la PNP comprendidos en la Ley 24173 y en el artículo 62 de la Ley 25066, un grado inmediato superior.

- Con 86 votos a favor, el Pleno aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio del los proyectos de ley 94, 150, 436 y 553, que proponen la promoción y fortalecimiento de la acuicultura. Así mismo, quedó exonerado de segunda votación, con 81 votos a favor.

- Con 76 votos a favor, el Pleno aprobó el texto sustitutorio del PL 869, que propone otorgar funciones compartidas a los gobiernos locales en los procesos de formalización de la propiedad informal. Quedó pendiente de segunda votación.

- En primera votación, el Pleno aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 323, con 96 votos a favor. Ahí se propone fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación nacional de los productos sanitarios, los productos biológicos, los dispositivos médicos, y promueve su uso en la práctica médica o de salud. Quedó exonerado de segunda votación, con 98 votos a favor.

- En primera votación, el Pleno aprobó, con 98 votos a favor, el texto sustitutorio del PL 995, que propone declarar de interés nacional la restauración, la puesta en valor vivencial y la promoción turística de los escenarios históricos y bienes materiales relacionados a la gesta emancipadora de Túpac Amaru II en el distrito de Langui, provincia de Canas, Cusco. Así mismo, quedó exonerado de segunda votación, con 95 votos a favor.

- Con 95 votos a favor, la Representación Nacional aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio PL 163, 479, 1315, 1443 y 1986, para asegurar la formación a nivel técnico y profesional del guía de turismo, e incorporar, dentro de sus alcances, al guía de montaña. Luego, con 97 votos a favor, el dictamen quedó exonerado de segunda votación.

Las leyes exoneradas de segunda votación deberán ser revisadas por el Poder Ejecutivo para su promulgación.

AGENDA PARA EL VIERNES

Las comisiones y grupos de trabajo del Congreso continúan este viernes con sus sesiones y otras actividades de su competencia. Conoce aquí la agenda parlamentaria.

A las 8:00 horas, sesiona la Comisión Especial Covid-19 que tiene como invitado al ministro de Salud, Jorge López Peña.

Por su parte, la Mesa de Jóvenes Parlamentario, que sesiona de forma extraordinaria a las 10:00 horas, tiene como invitado al superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU), Oswaldo Zegarra.

A la misma hora, sesiona la Comisión Especial de protección a la infancia, que tiene como invitados al ministro de Salud, Jorge Lopez Peña; y al presidente Ejecutivo de EsSalud, Raúl Fonseca.

A las 11:00 horas sesiona la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde se verá el informe final de la Denuncia Constitucional 132, elaborado por el congresista delegado Alejandro Cavero (Avanza País).

Por la tarde, a las 15:00 horas, sesiona la Comisión investigadora encargada de presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de EsSalud, MINSA y otros.

