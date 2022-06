Congreso aprueba eliminar el límite de edad máxima para la docencia universitaria

El objetivo de la propuesta es eliminar el límite de edad máxima (75 años) para el ejercicio de la docencia universitaria. | Foto: Agencia Andina

La madrugada de este viernes, el Pleno del Congreso sesionó en un horario inusual y alrededor de las 4:50 a.m. aprobó, por mayoría, un texto sustitutorio que modifica el artículo 84 de la Ley 30220, Ley Universitaria, para eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria.

La primera votación obtuvo 62 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones. Cabe indicar que de acuerdo al artículo 78 del Reglamento del Congreso el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos siete días calendarios.

MÁS DE 75 AÑOS

El objetivo de la propuesta es eliminar el límite de edad máxima (75 años) para el ejercicio de la docencia universitaria, modificando el artículo 84 de la Ley 30220, Ley Universitaria. Uno de sus argumentos es promover el principio de igualdad de protección especial y garantizar el derecho al trabajo de los docentes.

Además, no hay límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria. En su disposición complementaria final, incorpora sin ninguna restricción y con todos sus derechos en los alcances de la presente ley a los docentes afectados a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria. También se propone que se designe al Consejo Universitario para que evalúe la continuidad del docente condicionada a la verificación del estado de salud física y mental a cargo de una junta médica.

El congresista Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular, sustentó la iniciativa legislativa como presidente de la Comisión de Educación, y aseguró que la propuesta, de convertirse en ley, no generará gasto alguno al erario Nacional, debido a que las plazas de los docentes mayores de 70 años están presupuestadas.

Aseguró que, por el contrario, los estudiantes universitarios se verán beneficiados con experiencia adquirida en la cartera de docente calificado.

Por su parte, el congresista Edwin Martínez Talavera, de Acción Popular y autor del proyecto, sostuvo que lo que se busca es devolver la capacidad y docencia de los maestros universitarios. “Ellos aparte de ser docentes, son amigos, son hermanos”, dijo.

En tanto, el congresista Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, señaló que el docente universitario debe ser un motor para la investigación y la edad no debe ser excluida.

Edward Málaga Trillo, parlamentario no agrupado, no estaba de acuerdo con el proyecto de ley porque, indicó, los docentes deben cumplir con algunos requisitos para continuar con el dictado de las clases en las aulas.

LEGISLACIÓN DE MADRUGADA

El inusual horario de trabajo del Congreso no fue tomado a bien por todos. Por ejemplo, a las 3 a.m. de este viernes, la congresista no agrupada Susel Paredes cuestionó que el Pleno sesione durante la madrugada ya que, consideró que la ciudadanía no puede fiscalizar el trabajo del Legislativo.

“Son las 3 de la mañana y seguimos en el pleno en el Congreso. No estoy de acuerdo con plenos de madrugada, la ciudadanía no puede fiscalizarnos”, escribió la parlamentaria del Partido Morado.

“Son las 4:05 de la madrugada y sigue el pleno. #NoMasPlenosDeMadrugada La ciudadanía debe poder vernos. Horarios normales para que la gente nos vea.”, añadió una hora después.

